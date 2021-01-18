В крови обнаружили "ключ" к разгадке симптомов COVID-19

Ученые из Рокфеллеровского университета нашли возможную причину повреждений сосудистой системы, вызываемых коронавирусом SARS-CoV-2. Речь о снижении артериального давления, аритмии, нарушениях в работе центральной нервной системы.

По словам медиков, ответ на загадку о нереспираторных проявлениях COVID-19 может скрываться в содержащемся в крови пептиде брадикинине.

При влиянии вируса он высвобождается, что провоцирует так называемый брадикининовый шторм, следствием которого являются воспаление, повышенная свертываемость крови, осложнения на сердце, легкие и мозг.

Как рассказал один из участников исследования, доцент Эрин Норрис, для полноценного доказательства данной гипотезы был разработан искусственный, схожий с настоящим патогеном коронавирус, и сейчас в лабораторных условиях изучается его влияние на образцы плазмы крови. Если предположения подтвердятся, у врачей появится еще одна "мишень" для борьбы с SARS-CoV-2.

- На данный момент существуют лекарства, которые блокируют контактную систему, запускающую реакции системы плазмы крови, и ингибируют выработку брадикинина, не влияя на основные пути свертывания крови в организме, - отметил Норрис.

Параллельно исследователи проводят анализ образцы плазмы крови пациентов с COVID-19 на разных стадиях заболевания. Корреляция между тяжестью симптомов и уровнем активации контактной системы позволит выявлять тяжелые случаи болезни на ранней стадии.

По словам руководителя исследования, доктора Сидни Стрикленда, сосудистые нарушения, происходящие при SARS-CoV-2, схожи с состоянием при болезни Альцгеймера. Бета-амилоидный пептид, который, как считается, вызывает этот недуг, также запускает серию молекулярных реакций, высвобождающих брадикинин, что приводит к воспалению и коагулопатии, наблюдаемых при нейродегенеративных заболеваниях.