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18.01.2021 19:09
Рубрика: Власть

Прививки на позициях

В Карабахе вакцинировали более 750 миротворцев
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
В Нагорном Карабахе российским миротворцам делают прививки от коронавируса. Вакцинацию проводят специалисты медицинского отряда спецназначения.

Чтобы не отрывать "голубых касок" от выполнения задач, врачебные бригады выезжают в места несения службы. Такая практика используется уже несколько дней, а сама вакцинация идет нарастающими темпами. Если за первые сутки препарат от опасной инфекции получили около ста военнослужащих, то вчера были привиты около 160 миротворцев.

В Карабахе для миротворцев строят пять городков

Общая статистика такова: с прошлого четверга вакцинацию прошли уже более 750 российских военных. Прививку им сделали на наблюдательных постах, расположенных в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения в Мартунинском и Мардакерском районах Нагорного Карабаха.

Все началось с доставки в регион около 2 тысяч доз вакцины "Спутник-V". В Закавказье препарат привезли в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивают его сохранность при транспортировке. Тогда же начальник медицинской службы российского миротворческого контингента подполковник Олег Богаев сообщил: этого количества вакцины достаточно, чтобы привить весь личный состав.

Военные медики используют вакцину против коронавируса в два этапа. На первом - с 14-го по 31 января - всем российским миротворцам введут первый компонент "Спутника-V". А с 1-го по 28 февраля солдат и офицеров ждет повторная прививка. В первую очередь в Карабахе вакцинируют представителей командования миротворческого контингента и военнослужащих медицинских подразделений.

Для того чтобы предотвратить заражение "голубых касок", военные химики проводят дезинфекцию наших армейских объектов. По данным Минобороны России, специальную обработку выполнили в штабе миротворцев и в местах проживания военнослужащих. "На сегодняшний день обработано более 18 тысяч квадратных метров территории, в том числе все наблюдательные посты в Нагорном Карабахе", - сообщили в оборонном ведомстве России.

Власть Безопасность Армия Вакцинация от коронавируса Проблема Нагорного Карабаха

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