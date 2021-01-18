В немецком Оберхофе завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Лучшими результатами на турнире стали две "деревянные" медали наших эстафетных команд, а также шестое место Матвея Елисеева в масс-старте.

В заключительной гонке этапа - женском масс-старте на 12,5 км - Ульяна Кайшева финишировала 19-й, а Светлана Миронова - 11-й. Причем до заключительной "стойки" Миронова была в числе претенденток на награды, но плохо отстреляла, зашла на два штрафных круга и упустила соперниц из виду. Как оказалось, у Светланы возникли неожиданные проблемы с холостыми патронами на последней стрельбе.

- Очень расстроена этой гонкой, хотя до последнего огневого рубежа все складывалось неплохо. На четвертом выстреле у меня случилась осечка - холостой патрон, на пятом - опять холостой, - рассказала Миронова в эфире "Матч ТВ". - Вставила дополнительный патрон, и получился снова промах.

Следующий этап Кубка мира стартует в итальянском Антхольце 21 января. В программе - индивидуальная гонка, масс-старт и эстафета.