В Палестине в этом году могут пройти первые за 15 лет выборы

Первые за 15 лет парламентские и президентские выборы могут состояться в 2021 году в Палестине, об этом заявил президент частично признанного государства и лидер "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) Махмуд Аббас.

По его словам, выборы в парламент могут быть назначены на 22 мая, а президентские - на 31 июля. Предполагается, что голосование пройдет на Западном берегу, в секторе Газа, а также в Восточном Иерусалиме.

Палестинское исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, поддержала инициативу Аббаса.

Комиссар по информации ФАТХ Мунтер аль-Хайек заявил палестинскому новостному агентству Maan, "мы настроены очень серьезно... Палестинский народ сам сможет гарантировать успех выборов, следя за действиями политиков".

Проведение парламентских выборов будет первым этапом по формированию Национального совета Палестины - высшим органом Организации освобождения Палестины. В его состав входят 740 человек, представляющих как население Западного берега и сектора Газы, так и палестинцев в изгнании. Формирование Совета должно завершиться к 31 августа.