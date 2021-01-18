В Подмосковье полицейские нашли потерявшуюся в лесу девушку

В подмосковной Рузе полицейские спасли девушку, заблудившуюся и замерзшую в лесу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о том, что возле деревни Ракитино молодая женщина потерялась в лесу. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции - старший лейтенант Владимир Митяев, прапорщик Николай Семенный и старший сержант Михаил Трегубов.

Полицейские искали пропавшую в лесу по оставленным на снегу следам. Нашли девушку живую и в шоковом состоянии. Она не чувствовала от холода ног, более того, у нее не было обуви. По словам найденной, она потеряла их по время ходьбы по глубокому снегу. Полицейский Семенный снял свои ботинки и надел их на ноги девушки. Затем стражи порядка вынесли пострадавшую из леса на руках, а затем доставили на машине в медучреждение, где ей оказали помощь. Сейчас здоровью и жизни девушки ничего не угрожает.

В свою очередь спасители будут отмечены - решение о поощрении сотрудников ППС принял начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.