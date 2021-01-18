Перед стартом седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце с 21 по 24 января, в сборной России произошла ротация в составах.

В основной команде снова увидим Татьяну Акимову. На Кубке IBU она выиграла два спринта и поучаствовала в эстафетной победе. В результате россиянка возглавила рейтинг этого соревнования у женщин со 120 очками.

- Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира, - приводит слова главного тренера Валерия Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России. - Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU.

В Антхольце, помимо Акимовой, стартуют Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. В мужской команде заявлены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков.