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18.01.2021 23:47
Рубрика: Спорт

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Акимову снова заявили на Кубок мира
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8359)
Перед стартом седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце с 21 по 24 января, в сборной России произошла ротация в составах.

В основной команде снова увидим Татьяну Акимову. На Кубке IBU она выиграла два спринта и поучаствовала в эстафетной победе. В результате россиянка возглавила рейтинг этого соревнования у женщин со 120 очками.

В немецком Оберхофе завершился шестой этап Кубка мира по биатлону

- Татьяна Акимова выступила в Арбере выше всяких похвал и заслужила право вернуться на орбиту Кубка мира, - приводит слова главного тренера Валерия Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России. - Мы внимательно следим за прогрессом наших резервистов. У каждого из них есть шанс попасть в главную команду, но для этого им надо показать себя на уровне Кубка IBU.

В Антхольце, помимо Акимовой, стартуют Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. В мужской команде заявлены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов и Антон Бабиков.

Спорт Биатлон

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