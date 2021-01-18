В Следственном комитете РФ предложили внести серьезные поправки в налоговое законодательство. В случае их принятия станут существенно жестче требования для тех, кто уклоняется от уплаты налогов.

Об этом заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-полковник юстиции Елена Леоненко рассказала в интервью "Известиям". Она озвучила три важных законодательных предложения своего ведомства.

Прежде всего, по словам Елены Леоненко, необходимо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе положение о сохранении ареста на имущество, когда при вынесении приговора за потерпевшим признается право на удовлетворение иска, но сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в гражданское судопроизводство.

По сути, предлагается схема, крайне удобная для тех, кто пострадал от действий преступника. Проще говоря, если следствие соглашается, что гражданин, предприятие или государство пострадали от действий злоумышленников, то их официально признают потерпевшими. Для этого просто составляется соответствующий протокол. Но признание потерпевшим не означает, что этот человек или организация по окончании расследования получит деньги. Сейчас это значит, что потерпевшие должны после окончания расследования отправляться с иском в гражданский суд.

Сегодня если фирма не заплатила налоги, то ей придется отвечать и через 10 лет, у ИП давность - 2 года

Практика показывает, что на такую процедуру тратится слишком много времени. Иногда на прохождение всех этапов следствия и суда у потерпевшего уходит несколько лет.

По мнению СКР, такое предложение позволит исключить возможность для виновных спрятать имущество с момента вступления приговора суда в законную силу до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

Кроме этого Следственный комитет считает необходимым усилить уголовную ответственность для физических лиц.

Сегодня если юридическое лицо не заплатило налоги на крупную сумму, то ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд.

А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года. Даже при сумме ущерба больше 45 миллионов рублей можно избежать наказания уже через 24 месяца.

В качестве примера Леоненко привела ситуацию, когда в 2015 году Усть-Илимский городской суд Иркутской области был вынужден прекратить уголовное дело из-за окончания срока давности. Индивидуальный предприниматель обвинялся в уклонении от уплаты налогов за 2010-2012 годы на сумму 125,6 миллиона рублей.

В случае же с уходом организации от налогообложения на такую же сумму до истечения срока давности оставалось бы еще восемь лет.

И последнее. Сегодня налоговики отправляют материал следователю только в том случае, если должник добровольно не возместил ущерб в течение двух месяцев. В СК считают, что это очень долго. Надо, как только схема ухода от налогов вскрыта, отправлять материалы в СК сразу. Иначе за два месяца можно просто уничтожить все документы и спрятать имущество.

Напомним, что уже несколько лет расследование налоговых преступлений отнесено к сфере деятельности Следственного комитета. Именно поэтому ведомство Александра Бастрыкина предлагает изменения в налоговое законодательство.