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18.01.2021 21:11
Рубрика: В мире

В Туркменистане будут использовать вакцину "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная

Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, где зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Ученые девяти стран объединились в экспертный совет по вакцине "Спутник V"

Регистрация означает, что страна официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории Туркменистана", - отметили в РФПИ.

По такой же ускоренной процедуре (emergency use authorization) нашу вакцину зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Также вакцина зарегистрирована в Беларуси - в этой стране провели клинические исследования препарата с участием 150 добровольцев, а также использовали для регистрации данные о результатах испытаний вакцины в России.

В мире экс-СССР Туркмения Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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