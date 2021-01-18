В Туркменистане будут использовать вакцину "Спутник V"

Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, где зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация означает, что страна официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории Туркменистана", - отметили в РФПИ.

По такой же ускоренной процедуре (emergency use authorization) нашу вакцину зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Также вакцина зарегистрирована в Беларуси - в этой стране провели клинические исследования препарата с участием 150 добровольцев, а также использовали для регистрации данные о результатах испытаний вакцины в России.