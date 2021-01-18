В Вооруженных силах менее 3,8 тысячи военнослужащих с коронавирусом

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, превысило в армии и на флоте 26 тысяч человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 84 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года более 98 тысяч 507 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 3 тысячи 794 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувшее воскресенье и несколькими днями ранее. Около двух тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят восемь изолированы по месту службы. Двадцать семь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 777 человек лечатся на дому. Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - десять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у одиннадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 14 тысячам 779 заболевшим, 5 тысяч 221 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.