В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса

Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение коронавируса. Уменьшить передачу патогена от человека к человеку важно, чтобы предотвратить мутирование патогена. Об этом заявила сегодня представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович.

Вуйнович отметила, что сегодня вирусологи и эпидемиологи всего мира с тревогой следят за появлением новых измененных штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Она напомнила о более контагиозном (заразном) "британском" штамме и отметила, что абсолютно новые измененные разновидности коронавируса обнаружены в Германии. И хотя до сих пор ученые не обнаружили особо опасных свойств у мутировавших штаммов, исключить такую возможность нельзя, отмечают в ВОЗ.

При этом уменьшить появление мутировавших штаммов можно только уменьшив циркуляцию вируса среди населения. Способствовать этому должна массовая вакцинация, - подчеркнула Мелита Вуйнович.

Она также сказала, что разделяет опасения, высказанные ранее главой ВОЗ доктором Тедросом Гебрейесусом о том, что в богатых и бедных странах люди имеют абсолютно несопоставимый уровень доступа к вакцинации, и это серьезное препятствие для успешной борьбы с пандемией.