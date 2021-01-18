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Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, насколько приблизились к разгадке тайны коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать вопрос появления вируса SARS-CoV-2. На днях миссия ВОЗ прибыла в Ухань, откуда коронавирус, как считается, и распространился по миру.

Насколько ВОЗ приблизилась к разгадке тайны вируса? И трансформировалась ли первоначальная версия о том, что вирус перешел от летучих мышей к человеку?

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"Появление нового вируса в человеческой популяции - одна из самых сложных проблем, стоящих перед эпидемиологами. Бактерии и вирусы животного происхождения вызывают целый ряд наиболее распространенных и смертоносных болезней человека. В связи с усилением этой тенденции в последние десятилетия животные, по оценкам экспертов, являются источником примерно 70% новых или возвращающихся возбудителей болезней. На выяснение причин преодоления инфекционной болезнью барьера между животными и человеком могут уйти годы", - рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелитой Вуйнович.

Однако понимание того, как начинаются эпидемии, имеет решающее значение для предотвращения дальнейших случаев передачи инфекции человеку. "С момента выявления первой группы случаев заболевания атипичной пневмонией (коронавирус относится именно к атипичной пневмонии) в китайском Ухане в конце 2019 года ВОЗ ведет поиск фактических данных о том, каким образом вирусу удалось изначально совершить скачок от животных к человеку. С учетом масштабов и сложного характера пандемии COVID-19 для определения одного или более промежуточных хозяев и источника вируса будет необходимо провести целый ряд согласованных всеобъемлющих исследований на территории Китая и других стран. Буквально в эти дни международная группа ученых из десяти институтов и стран, включая Россию, начинают свою миссию в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами провести научные исследования происхождения вируса и проанализировать их", - уточнила представитель ВОЗ.

Интервью с Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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