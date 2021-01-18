В ВОЗ спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом

В ВОЗ сейчас нет единого мнения о том, будет ли нынешний год более спокойным или, наоборот, более тяжелым по заболеваемости коронавирусом. Но то, что пандемия не закончится и вирус никуда не денется, эксперты уверены.

И все же когда в России может начаться спад заболеваемости, спросила "РГ" представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

"Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, как, например, Российская Федерация", - подчеркнула Вуйнович в эксклюзивном интервью "Российской газете".

В то же время, по ее словам, все должны помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех проблем. Поскольку кризис COVID-19 продолжается, нам все еще необходимо предпринимать меры для предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин, то есть все то, что обеспечивает нашу собственную безопасность.

Интервью с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".