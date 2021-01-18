В ВОЗ уточнили, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными

Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен.

Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, - пояснила она. - Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны".

Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся на данный момент данным, средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.

Интервью с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович читайте в ближайших номерах "Российской газеты".