В ВОЗ выразили обеспокоенность малой вакцинацией бедных стран

"Мир находится на грани катастрофического морального кризиса", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 148-й сессии исполнительного комитета организации. Это беспокойство касалось перспектив справедливого доступа к вакцинам от коронавируса, поскольку, как сообщил Гебрейесус, в настоящее время вакцины применяются практически исключительно в богатых государствах.

"За последние недели я слышал от нескольких стран-членов вопросы о том, получит ли вакцины COVAX (международный механизм равного доступа к вакцинам), в которых он нуждается, и выполнят ли страны с высокими доходами свои обещания", - сказал гендиректор.

Но, по его данным, более 39 млн доз вакцины "были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами. И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами", - констатировал глава ВОЗ.

Он призвал мировое сообщество выполнить обещание равного доступа к вакцине, которое нынче подвергается серьезному риску, и солидарно бороться с пандемией коронавируса. Гебрейесус призвал развернуть в течение 100 ближайших дней во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей.