Вакцинироваться от коронавируса в первом квартале 2021 года сможет каждый седьмой россиянин. Об этом на брифинге в правительстве заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что с 18 января сделать прививку вакциной "Спутник V" могут все желающие. По ее словам, уже к концу марта прививать россиян начнут тремя российскими препаратами. В феврале в гражданский оборот запустят вакцину Центра "Вектор" "ЭпиВакКорона", а следом за ней будут выпущены первые 100 тысяч доз вакцины центра имени Чумакова "КовиВак", регистрация которой завершится к 16 февраля.

"Третья российская вакцина инактивированная, цельновирионная, очищенная, то есть она содержит убитый вирус. Как и предыдущие, должна вводиться дважды с интервалом в 14 дней", - сказала Голикова, подчеркнув, что клинические исследования подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность препарата. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет к коронавирусу после прививки "КовиВак" сформировался уже на 28-й день после первой инъекции. Голикова отметила, что существующие производственные мощности позволят производить около 7,5 млн доз этой вакцины ежегодно.

"Именно вакцинация по-может сделать инфекцию COVID-19 управляемой, - говорит Голикова, - однако для этого должно быть привито 60% населения страны, или 68,6 млн человек, не считая переболевших и детей в возрасте до 18 лет".

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, с 18 января в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на госуслугах и в мобильном приложении. "Сейчас идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом. Этот процесс зависит от субъектов, властей на местах, насколько оперативно они включились в работу. Но по нашей информации, все идет успешно", - отметил он.

На сегодня произведено свыше 6,5 млн доз двух компонентов "Спутника V", рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: "У нас в январе должно быть произведено не менее 7 млн доз, в феврале - 11 млн. И на март запланировано 15 млн доз". По его словам, для обеспечения полной доступности вакцины до конца января в регионы будет направлено 2,1 млн доз вакцины, в феврале - 5,7 млн доз, в марте - почти 9 млн доз. "При этом мы исходим из того, что набранные темпы и подготовленные производства будут рассчитаны на то, чтобы увеличивать ритмично объемы производства", - подчеркнул глава минпромторга.

По его словам, сейчас вакцину "Спутник V" производят на 6 из 7 отобранных производственных площадках. "Это площадка самого института Гамалеи, три производственные площадки компании "Генериум", "Биокад" и "Биннофарм". И до конца месяца к работе подключится компания "Р-Фарм", - уточнил Денис Мантуров.

Иммунитет к коронавирусу уже имеют не менее четверти от совокупного населения в регионах, где проводятся исследования. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что исследования естественного, постинфекционного иммунитета проводятся практически с начала пандемии. Всего проведено уже более 160 тысяч обследований людей. "Уже можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным. В разных субъектах цифры людей с иммунитетом разнятся - это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная. Но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", - пояснила Попова.

Наиболее защищены естественным иммунитетом медицинские работники, работники торговли и транспорта. Это и понятно - медики с первого дня на передовой.

Цитата

Татьяна Голикова, вице-премьер:

"Составлен предварительный график вакцинации, согласно которому до конца марта возможность привиться получат более 20 миллионов граждан".

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер:

"С 31 января на портале госуслуг появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин".