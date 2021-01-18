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Рубрика: В мире

Не спрятаться, не скрыться

Венеция будет следить за туристами
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
Несмотря на то, что сегодняшняя Лагуна с пустующими каналами и площадями, а также страдающими от безделья гондольерами больше напоминает город-призрак, местные власти решили не терять даром времени и основательно подготовиться к нашествию "некультурных туристов". В Венеции презентовали новую систему Smart Control Room, которая умеет отслеживать поведение гостей города и контролировать количество путешественников в высокий сезон.
Фото: Anteo Marinoni/LaPresse via AP Фото: Anteo Marinoni/LaPresse via AP
Фото: Anteo Marinoni/LaPresse via AP

В доковидные времена ежедневный поток туристов в этот период мог достигать 70 тысяч человек. Это колоссальная цифра, учитывая, что численность местного населения едва достигает 50 тысяч.

В Италии усилены меры по ограничению пандемии коронавируса

Базируется Smart Control Room на недосягаемом для туристов острове Тронкетто, где также расположены муниципальные офисы и местная полицейская служба. Мониторинг за туристами будет осуществляться с помощью мобильных телефонов, а его результаты выводиться на гигантские экраны. "Здесь сосредоточен "мозг" города. Мы знаем в режиме реального времени, сколько людей находятся в каждом уголке Венеции и откуда они приехали", - объяснял один из создателей системы Марко Берттини. Он пояснил, что номера туристов можно отслеживать по всей Лагуне благодаря крупнейшему телекоммуникационному провайдеру Италии. Предоставленная им информация позволяет выяснить, в какой стране зарегистрирован мобильный телефон. Система настолько совершенна, что способна без труда отслеживать темп передвижения путешественников по городу, все их остановки, а также заполненность площадей и достопримечательностей.

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