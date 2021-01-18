Венеция будет следить за туристами

Несмотря на то, что сегодняшняя Лагуна с пустующими каналами и площадями, а также страдающими от безделья гондольерами больше напоминает город-призрак, местные власти решили не терять даром времени и основательно подготовиться к нашествию "некультурных туристов". В Венеции презентовали новую систему Smart Control Room, которая умеет отслеживать поведение гостей города и контролировать количество путешественников в высокий сезон.

В доковидные времена ежедневный поток туристов в этот период мог достигать 70 тысяч человек. Это колоссальная цифра, учитывая, что численность местного населения едва достигает 50 тысяч.

Базируется Smart Control Room на недосягаемом для туристов острове Тронкетто, где также расположены муниципальные офисы и местная полицейская служба. Мониторинг за туристами будет осуществляться с помощью мобильных телефонов, а его результаты выводиться на гигантские экраны. "Здесь сосредоточен "мозг" города. Мы знаем в режиме реального времени, сколько людей находятся в каждом уголке Венеции и откуда они приехали", - объяснял один из создателей системы Марко Берттини. Он пояснил, что номера туристов можно отслеживать по всей Лагуне благодаря крупнейшему телекоммуникационному провайдеру Италии. Предоставленная им информация позволяет выяснить, в какой стране зарегистрирован мобильный телефон. Система настолько совершенна, что способна без труда отслеживать темп передвижения путешественников по городу, все их остановки, а также заполненность площадей и достопримечательностей.