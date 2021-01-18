Вьетнам в два раза увеличит поставки кофе в другие страны

Вьетнам объявил о планах увеличить экспорт кофе. Отрасль намерена сосредоточиться на создании новых торговых марок, оптимизировать цепочки ее производства и реализации, пишет ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли Социалистической Республики.

Площадь кофейных плантаций во Вьетнаме - свыше 660 тысяч гектаров. В другие страны в основном поставляются зерна сорта робуста. В прошлом году страна экспортировала кофе на 3,07 миллиарда долларов, что на 9 процентов больше по сравнению с 2019 годом.

Новая стратегия развития местной кофейной промышленности предполагает увеличение выручки до 6 миллиардов в год, то есть почти в два раза. Напомним, Вьетнам давно занимает второе место в мире по экспорту кофе, уступая лишь Бразилии.