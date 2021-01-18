Видео: полученные в бою повреждения не смогли остановить Т-54Б

Долгое время основной ударной силой Вьетнамской народной армии являлись советские средние танки Т-54. Они были задействованы в многочисленных сражениях с американскими агрессорами и войсками марионеточного режима.

"Mopping up"



Vietnam People Army and Royal Cambodian Army removing the last holdouts of Khmer Rouge on the western border of Cambodia. T-54/55, BTR-60 and M-46/Type 59 could be seen. pic.twitter.com/ukA5gph0Hk — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 16, 2021

Именно "пятьдесят четвертые" стали настоящим символом победы в апреле 1975 года, когда бесславно пал сайгонский режим.

Эти машины отличались простотой и надежностью. Они имели хорошую маневренность, достаточно крепкую броню и точную 100-мм нарезную пушку.

Позже такие бронемашины уже участвовали в операциях на территории Камбоджи, действуя совместно с правительственными войсками данного государства против формирований разгромленного режима Пол Пота.

В Сети появились кадры хроники, снятые во время боев на западной границе. В объектив видеокамеры попал как раз один из Т-54Б, двигающийся по сильно разбитой дороге. Видно, что он достаточно интенсивно эксплуатировался - у него деформированы надгусеничные полки, с которых все снесено.

Также обращает на себя внимание открыто расположенное впереди левое направляющее колесо. По всей видимости, из-за его неисправности гусеничная лента огибает только опорные катки. Тем не менее танк остается в строю и продолжает выполнять поставленную задачу.

В настоящее время Т-54 продолжают служить в сухопутных войсках Вьетнама в модернизированном виде. Конечно, по своим тактико-техническим характеристикам такая техника уступает современным Т-90С, но это уже далеко не те машины, что были раньше.