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18.01.2021,  
16:37
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: полученные в бою повреждения не смогли остановить Т-54Б

Долгое время основной ударной силой Вьетнамской народной армии являлись советские средние танки Т-54. Они были задействованы в многочисленных сражениях с американскими агрессорами и войсками марионеточного режима.

Именно "пятьдесят четвертые" стали настоящим символом победы в апреле 1975 года, когда бесславно пал сайгонский режим.

Эти машины отличались простотой и надежностью. Они имели хорошую маневренность, достаточно крепкую броню и точную 100-мм нарезную пушку.

Позже такие бронемашины уже участвовали в операциях на территории Камбоджи, действуя совместно с правительственными войсками данного государства против формирований разгромленного режима Пол Пота.

В Сети появились кадры хроники, снятые во время боев на западной границе. В объектив видеокамеры попал как раз один из Т-54Б, двигающийся по сильно разбитой дороге. Видно, что он достаточно интенсивно эксплуатировался - у него деформированы надгусеничные полки, с которых все снесено.

Фото: Paektusan Revolutionary Army / youtube.com
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Также обращает на себя внимание открыто расположенное впереди левое направляющее колесо. По всей видимости, из-за его неисправности гусеничная лента огибает только опорные катки. Тем не менее танк остается в строю и продолжает выполнять поставленную задачу.

В настоящее время Т-54 продолжают служить в сухопутных войсках Вьетнама в модернизированном виде. Конечно, по своим тактико-техническим характеристикам такая техника уступает современным Т-90С, но это уже далеко не те машины, что были раньше.

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