Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний минимальный. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, напомнив, что на морозе вирус передается значительно реже.

Кроме того, сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в холодную воду, не дают проникнуть вирусу. "Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии", - цитирует РИА Новости Тимакова. Врач исключил и возможность заражения через воду, так как она не является источником инфекции.

Тимаков сообщил также, что меры профилактики заболеваний во время крещенских купаний в этом году такие же, как и прежде. В частности, не стоит ходить на купания одному, необходимо взять сменную одежду и нескользящие тапочки. Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай.