Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации

Зачастую после вакцинации от COVID-19 человек испытывает легкое недомогание. Однако в некоторых случая после прививки может подскакивать температура, бывает ломота в суставах и наблюдаются другие симптомы, напоминающие грипп или коронавирусную инфекцию.

Как сообщил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, как правило, это кратковременные поствакцинные осложнения. При этом их можно лечить в домашних условиях, но при обязательном изучении указанных в инструкции противопоказаний.

- Если температура причиняет вам серьезный дискомфорт - обычно при подъеме выше 38,5 градусов или есть сильные мышечные боли, можно принять традиционные жаропонижающие и болеутоляющие препараты, парацетамол или ибупрофен, - сказал Николай Крючков.

При этом врач отметил, что при введении векторных вакцин может быть реакция на сам аденовирусный вектор - все-таки в организм вводится аденовирус, пусть и не способный к размножению. А также на антиген коронавируса, который начинает синтезироваться клетками после доставки в них генетического материала SARS-CoV-2.