Сложную семейную ситуацию разобрал Верховный суд. Он ответил на неожиданный вопрос: в каких случаях родитель, будучи в разводе, может поменять детям имя, фамилию и отчество, не спрашивая на это согласие второго родителя?

Эта история началась в районном суде на юге страны. В Краснодаре в суд пошла мать двоих детей. Женщина решила поменять своим детям имя, отчество и фамилию. Сделать это она решила, не спрашивая согласия их отца - своего бывшего супруга.

По словам истицы, отец никак не участвует в жизни сына и дочери. И вообще дети не хотят иметь с ним ничего общего, поэтому будут рады сменить его фамилию.

Решать что-либо без опеки, если есть несовершеннолетние дети, невозможно. В нашем случае опека потребовала, чтобы бывший муж женщины согласился на смену фамилии своих детей и имени одного из них. Мать же посчитала, что у бывшего супруга вообще не надо спрашивать согласия, и отправилась в суд, чтобы доказать, что согласие отца в таком случае - лишнее.

Семья, о которой идет речь, просуществовала около шести лет. Потом брак распался. Но к тому моменту в семье было двое детей - мальчик и девочка. Они после развода остались жить с матерью. Ребята были не совсем здоровы. Поэтому по решению суда отец должен был оплачивать детям лечение, лекарства и занятия со специалистами, санаторий, занятия в бассейне и покупку ортопедической обуви.

Изменить ребенку имя до достижения им 14 лет можно только по решению обоих родителей

Выступая в суде истица пыталась доказать, что отец практически не общался с детьми, не интересовался их жизнью. Мог поскандалить и распускал руки, поэтому дети его боялись. И вообще ребята не желали не только его видеть, но и представляться его фамилией. А мальчик к тому же не хотел, чтобы его называли тем именем, что ему дал отец. Поэтому мать и приняла решение поменять обоим детям фамилию и отчество, а сыну - еще и имя.

Истица уверяла, что смена имен положительно скажется на детях, позволит им справиться с психологическим кризисом. Для этого она подала заявление в управление по вопросам семьи и детства в Краснодаре, где жила семья. Там ей сказали: для того, чтобы опека согласилась поменять имена, нужно согласие отца несовершеннолетних детей. Такое согласие отец давать отказался.

По его мнению, желание бывшей супруги поменять имена детям вызвано тем, что она очень плохо к нему относится. Такую же позицию фактически поддержали и в медицинском учреждении, где наблюдались дети. Там объяснили, что в семье сложилась неблагополучная ситуация на фоне того, что мать была категорически против общения детей с отцом. Женщина ведет себя агрессивно по отношению и к бывшему мужу, и к врачам. Такое поведение пугает детей, и именно по этому поводу опека в свое время проводила в этой семье проверку.

Районный суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что с требованием истицы можно согласиться и поменять детям имена и без мнения отца. Следующая инстанция - апелляция - также встала на сторону матери и подтвердила правильность решения райсуда. Несогласный с таким решением отец отправился оспаривать решения местных судов в Верховный суд страны. И там получил поддержку.

Вот главная мысль, которую высказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд заявил, что закон защищает детей в том числе и от злоупотреблений со стороны родителей. Верховный суд напомнил своим коллегам про Семейный кодекс, а именно - про статью 59. В ней сказано, что до достижения ребенком 14 лет опека может разрешить изменить ему имя и фамилию на фамилию другого родителя. Но только по совместной просьбе отца и матери.

"Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя", - говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Верховный Суд заявил, что закон защищает детей, в том числе и от злоупотреблений родителей

Изменение фамилии ребенку по заявлению только одного из родителей без учета мнения другого возможно. Но исключительно в строго определенных случаях.

1. Если невозможно установить место нахождения второго родителя. Это должно подтверждаться справкой из органов внутренних дел о розыске гражданина.

2. Если родитель лишен родительских прав и об этом есть соответствующее решение суда.

3. Если второй родитель признан недееспособным. И также только по решению суда.

4. Если родитель уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей без уважительных причин, не платит денег на ребенка и не участвует в его жизни. Это также подтверждается документами - заявлениями о розыске неплательщика алиментов, документами органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты алиментов, приговором суда по такому делу. Возможны и другие доказательства.

Во всех остальных случаях для смены имени ребенку до 14 лет согласие второго родителя является обязательным.

Изменить ребенку имя до достижения им 14 лет можно только по совместному решению обоих родителей.

В нашем споре, по мнению Верховного суда, оснований проигнорировать мнение отца - нет. Он исправно платит алименты, интересуется жизнью детей. Местный суд даже назначил экспертизу. И ее выводы есть в деле. В документе говорится: дети не могут осознанно сделать выбор в пользу смены фамилии, имени, отчества и тем более прогнозировать последствия этого выбора. А оснований для изменения имен детей без согласия отца гражданка не привела.

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на пересмотр.