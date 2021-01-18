Вырабатываемое в организме вещество оказалось убийцей инфекций

Содержащаяся в желчных кислотах кишечника аминокислота таурин оказалась активатором класса бактерий Deltaproteobacteria, помогающих противостоять патогенам. Новый механизм борьбы организма с инфекциями выявила группа ученых из пяти институтов Национального института здоровья США (NIH, National Institutes of Health), ведущих поиск альтернативы антибиотикам. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell.

Микробиота - полезные микробы в кишечнике - защищает человека от бактериальных инфекций. Однако, каким именно образом это происходит, остается малоизученным.

В ходе своей работы ученые заметили, что микробиота, перенесшая инфекцию, помогла предотвратить новое заражение. Затем стало ясно, что в восстановлении благоприятной среды в кишечнике и ликвидации вторгшихся бактерий активно участвует таурин.

Речь, в частности, о патогене Klebsiella pneumoniae (Kpn) - так называемой палочке Фридлендера. Данная бактерия встречается повсеместно в окружающей среде и может вызывать различные тяжелые заболевания, включая пневмонию, сепсис, инфекции мочевыводящих путей, бактериемию, менингит и абсцессы в печени. При этом она тяжело поддается лечению, так как устойчива практически ко всем видам антибиотиков.

Таурин помогает организму перерабатывать жиры и масла. Побочным продуктом его деятельности является сероводород, который, в свою очередь, предотвращает распространение патогенов.

- Эксперимент показал, что таурин, вводимый мышам в качестве добавки к питьевой воде, подготовил микробиоту для противостояния инфекции. Когда животные принимали воду с субсалицилатом висмута - распространенным лекарством для лечения расстройства желудка - защита организма ослабла, поскольку висмут подавляет выработку сероводорода, - пояснили авторы исследования.

По словам ученых, для подготовки полезных микробов к борьбе достаточно одной легкой инфекции. Здоровые печень и желчный пузырь, синтезирующие и хранящие желчные кислоты с таурином, могут обеспечивать долгосрочную защиту от инфекций.