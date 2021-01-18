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18.01.2021 19:57
Рубрика: Экономика

За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения

Текст: Светлана Ментюкова

С 2015 года в российском химпроме было реализовано 43 проекта в рамках программы импортозамещения, 30 из которых приходятся на мало- и среднетоннажную химию. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Омскую область.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Он также рассказал о дальнейших перспективах этого сектора экономики. "С учетом поставленных президентом задач в конце прошлого года по развитию этого направления на перспективу до 2030 года мы уже утвердили на уровне правительства перечень технологий. В области химии таковых 51, они должны быть реализованы до 2030 года. Это и даст увеличение объема производства в целом по мало- и среднетоннажной химии, и параметр прироста окажется минимум 70% до 2030 года. Это амбициозная задача, которую мы должны реализовать по поручению президента", - сказал Денис Мантуров.

В Омской области министр дал старт новому производству изопропилового спирта, объемы производства которого позволят полностью заместить импорт этой продукции на российском рынке и в перспективе выйти на экспорт.

"Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в нашей стране увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год. Тем самым существенно сократится доля импорта в этой нише, а "Омский каучук" сможет охватить более половины рынка. С предприятием у нас уже сегодня заключено соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", по результатам ее реализации объем отгружаемого на экспорт спирта в 2024 году составит порядка 3 млрд рублей", - подчеркнул министр.

Глава Минпромторга, уточнил, что продукт такого качества может использоваться как для производства антисептических и дезинфицирующих средств, так и для лекарств.

Он также отметил экологическую составляющую данного проекта, подчеркнув, что на предприятии были использованы не просто самые современные технологии, но новейшее отечественное оборудование в этой области. Оборудование, по словам Дениса Мантурова, обеспечивает практически полное отсутствие стоков и минимальное воздействие на окружающую среду.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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