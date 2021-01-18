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Рубрика: Общество

В далекой галактике зафиксированы загадочные вспышки каждые 114 дней

Текст: Денис Передельский

Команда астрономов во главе с исследователями из Гавайского университета в Маноа зафиксировала загадочные вспышки, которые повторяются в среднем каждые 114 земных дней. Как сообщает Space.com, открытие совершила команда во главе с Анной Пейн, которая представила краткий отчет о нем на 237-м заседании Американского астрономического общества.

Фото: pixabay.com
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Источник вспышек, согласно данным наблюдений, находится в галактике ESO 253-3 на расстоянии около 570 миллионов световых лет от Земли. Для сравнения, ближайшая к нам звездная система находится на расстоянии примерно четырех световых лет.

В общей сложности астрономы собрали данные о 20 вспышках. Они являются наиболее предсказуемыми и частыми из всех вспышек, которые когда-либо были идентифицированы в любой известной науке активной галактике.

Объект ESO 253-3 является активной галактикой - это означает, что у нее имеется очень яркий центр, степень яркости которого периодически меняется. Считается, что активная эмиссия галактик возникает вблизи сверхмассивной черной дыры после того, как в этой области накапливается газ и пыль. По мере того, как черная дыра "поедает" этот материал, активность вызывает случайные изменения яркости в свете галактического диска.

Вспышки в далекой галактике получили название ASASSN-14ko. Впервые это событие было зафиксировано 14 ноября 2014 года с помощью глобальной сети из 20 роботизированных телескопов под названием All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). Сначала астрономы считали, что стали свидетелями вспышки сверхновой. Только в 2020 году была замечена цикличность.

Для подтверждения своей гипотезы Пейн и ее команда не только изучили архивные данные, но и сами провели наблюдение 17 мая 2020 года. Именно в этот день, согласно предсказаниям компьютерной модели, должна была произойти очередная яркая вспышка. Прогноз сбылся: в предсказанную дату вспышка была зафиксирована при помощи нескольких наземных и космических телескопов.

Фото: iStock
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Астрономы продолжили наблюдения и затем еще дважды сами предсказали и наблюдали аналогичные вспышки: 7 сентября и 20 декабря 2020 года. Исследователи считают, что изучение этого события поможет пролить новый свет на природу звезд, расположенных возле сверхмассивных черных дыр.

Вспышки повторяются в среднем каждые 114 земных дней, причем они происходят "яростно и в нескольких длинах волн света". По мнению Анны Пейн, эти всплески энергии может создавать сверхмассивная черная дыра в центре галактики, которая постепенно поглощает вращающуюся вокруг нее гигантскую звезду.

По оценкам астрономов, речь может идти об одной из сверхмассивных черных дыр, масса которой примерно в 78 миллионов превышает массу Солнца. При этом, как говорится в заявлении ученых, орбита звезды не является круглой. Каждый раз, когда она проходит на минимальном расстоянии от черной дыры, звезда теряет часть своего материала и массы, но не разрушается полностью. Каждое такое сближение уносит со звезды газ, по величине примерно в три раза превышающий массу Юпитера.

Это событие астрономы называют "приливным разрушением". Оно происходит, когда огромная гравитационная сила черной дыры разрывает ближайшую звезду на потоки газа. Когда этот газ падает на аккреционный диск черной дыры, происходят вспышки, которые можно увидеть за сотни миллионов световых лет.

Впрочем, команда Пейн изучает и альтернативные теории. Одна из них предполагает, что две вращающиеся сверхмассивные черные дыры взаимодействуют друг с другом и периодически "вспыхивают". Другая теория гласит, что упомянутая звезда движется по наклонной орбите через диск черной дыры.

Общество Космос Общество Наука

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