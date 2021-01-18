Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах

Конкуренция между онлайн-кинотеатрами в наши дни высока. И радуют они не только новыми фильмами, но и способами их подачи. То организуют календари, где указаны даты выхода новых фильмов, что очень удобно; то - предлагают зрителям тематические и именный подборки. Но на этом не останавливаются. Так, один из сервисов - мультимедийная платформа Okko - решила проводить специальные онлайн-премьеры, где зрители смогут общаться с создателями картины и друг другом. При этом - не в программе Zoom. А на самом сервисе в окне онлайн-трансляции в режиме реального времени. Обозреватель "РГ" спросила создателей, как это будет работать: Okko специально запускает сервис под названием "Премьера" для онлайн-встреч с создателями фильмов.

Первой картиной на "Премьере" станет фильм "Цой" Алексея Учителя. 21 января в 20:00 откроется специальное окно, в котором режиссер, исполнители главных ролей и приглашенный эксперт лично представят нашумевший роад-муви. Это будут сам Алексей Учитель, актриса Марьяна Спивак, исполнившая в картине одну из главных ролей и приглашенный музыкальный эксперт, легенда MTV, виджей Александр Анатольевич. Эксперт расскажет про феномен группы "Кино" и то, как она повлияла на массовую культуру в эпоху 90-х. Зрители смогут задавать свои вопросы в специальном чате. Разумеется, речь идет о зарегистрированных пользователях, с определенными категориями подписок. А после показа фильма обсуждение продолжится - также в онлайн-формате.

"На странице premiere.okko.tv гости премьерных показов смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы создателям фильмов и приглашенным экспертам. Функция напоминания, синхронизирующаяся с календарем на устройстве пользователя и напоминающая о предстоящей премьере письмом на указанный адрес электронной почты, не позволит пропустить встречу с любимыми режиссерами и актерами!" - говорится в сообщении онлайн-кинотеатра.

Стоит отметить, что вполне возможно, в будущем премьеры в Сети будут проходить по-другому. Например, на виртуальные подиумы будет выходить вся съемочная группа в красивых нарядах - так, как это происходит в настоящем кинотеатре. И еще - нетрудно предположить, что сейчас сервисы начнут биться за право эксклюзивно представить у себя тот или иной фильм с повышенным азартом. Ведь можно будет устроить красивую премьеру на своей площадке в интернете.