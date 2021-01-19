14 февраля столичные ЗАГСы зарегистрируют более 50 пар

Столичные ЗАГСы в 2021 году 14 февраля зарегистрируют более 50 пар. Эта дата приходится на воскресенье, когда у ЗАГСов выходной.

Как рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, зарегистрировать отношения смогут лишь два дворца бракосочетания, работающие ежедневно. Церемонии состоятся во дворцах бракосочетания N1 и N3.

В прошлом году 14 февраля поженились около 500 пар.

Напомним, что подать заявление на регистрацию брака в Москве можно онлайн через единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.