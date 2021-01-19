93-летняя Джина Лоллобриджида вакцинировалась от COVID-19

Знаменитая итальянская актриса, легенда кино Джина Лоллобриджида сделала прививку от коронавируса, сообщает миланская Corriere della sera.

О том, что 93-летняя Лоллобриджида, которой по возрасту положена приоритетная вакцинация, пойдет на этот шаг, стало известно накануне. О своем решении актриса сообщила в прямом эфире воскресного шоу A domenica на канале Rai1.

"Я очень рада. Завтра поеду делать вакцину в римскую больницу Campus Biomedico", - поведала бесстрашная Джина.

После вакцинации в интервью Corriere della sera она призналась, что у нее все-таки были сомнения и некие предубеждения, но в итоге, по словам кинодивы, "вакцина не причинила ей никакой боли". Лоллобриджида также не стала скрывать, что она решилась на прививку, потому что ей "хочется жить".