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19.01.2021 10:12
Рубрика: В мире

93-летняя Джина Лоллобриджида вакцинировалась от COVID-19

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: EPA/ALESSANDRO DI MEO Фото: EPA/ALESSANDRO DI MEO
Фото: EPA/ALESSANDRO DI MEO

Знаменитая итальянская актриса, легенда кино Джина Лоллобриджида сделала прививку от коронавируса, сообщает миланская Corriere della sera.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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О том, что 93-летняя Лоллобриджида, которой по возрасту положена приоритетная вакцинация, пойдет на этот шаг, стало известно накануне. О своем решении актриса сообщила в прямом эфире воскресного шоу A domenica на канале Rai1.

"Я очень рада. Завтра поеду делать вакцину в римскую больницу Campus Biomedico", - поведала бесстрашная Джина.

После вакцинации в интервью Corriere della sera она призналась, что у нее все-таки были сомнения и некие предубеждения, но в итоге, по словам кинодивы, "вакцина не причинила ей никакой боли". Лоллобриджида также не стала скрывать, что она решилась на прививку, потому что ей "хочется жить".

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса

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