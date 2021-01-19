"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки

С 28 января авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Хельсинки (Финляндия), говорится в сообщении перевозчика. Там отмечается, что рейсы по маршруту Москва - Хельсинки - Москва будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и субботам.

Но по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, уточняют в компании.

Приобрести билеты в Хельсинки можно на сайте "Аэрофлота", в офисах собственных продаж и у официальных агентов.

При планировании поездки, напоминают в компании, пассажирам необходимо ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения. Актуальные сведения доступны в разделе "Информация об изменениях, связанных с COVID-19".