Аэропорт в Канаде перестал пускать в терминалы провожающих и встречающих

Международный аэропорт Калгари, провинция Альберта в Канаде, изменил свою политику доступа в терминалы - теперь на территорию смогут пройти только пассажиры с билетами и сотрудники. Эти ограничения, уточняет телеканал CTV News, приняты руководством воздушной гавани в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

"Основная причина, по которой мы это сделали, состоит в том, чтобы попытаться уменьшить количество людей в терминале и ради общей безопасности, а также обеспечить максимальное социальное дистанцирование", - заявил менеджер по связям аэропорта Рид Фиест.

Таким образом все провожающие и встречающие теперь не смогут пройти внутрь. Исключение сделали только для тех, кто сопровождает людей с ограниченными возможностями или несовершеннолетних. Соответствующие объявления расклеили на всех дверях, входах и на парковках.