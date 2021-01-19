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Рубрика: Общество

Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС

Из-за изменения даты запуска грузового корабля "Прогресс", находящиеся сейчас на орбите российские космонавты остались без еды. "Получили от американской стороны, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время очередного сеанса связи с Центром управления полетами.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
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РИА Новости пишет, что Россия просила США доставить на Международную космическую станцию (МКС) российские продукты питания. Американцы ответили, что запасов их еды на МКС хватит на всех. И платить за нее не придется. "Американская еда предоставляется нашим космонавтам на безвозмездной основе", - подчеркнул заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

Сейчас на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Напомним, грузовой корабль "Прогресс МС-16" должен был отправиться на орбиту 11 декабря. Но из-за необходимости проведения дополнительных проверок старт перенесли на 15 февраля.

Общество Космос

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