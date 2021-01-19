Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации

В день своей инаугурации избранный президент США Джо Байден намерен представить планы по изменению иммиграционных законов страны. Об этом пишет Washington Post.

"Главными станут изменения в получении гражданства. Миллионы иммигрантов смогут на пять лет получить временный статус, а затем - при условии соответствия таким требованиям, как уплата налогов, - грин-карту. Через три года можно будет подать заявление на получение гражданства", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Эти изменения коснутся тех иммигрантов, которые находились в США по состоянию на первое января. Кроме того отмечается, что законопроект Байдена, который уже завтра, 20 января, будет направлен в Конгресс, уделяет серьезное внимание устранению "коренных причин миграции из Центральной Америки".

Напомним, инаугурация демократа Джо Байдена, которому республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы, пройдет 20 января. А пока Вашингтон готовят к предстоящему событию, постепенно превращая в крепость. Американскую столицу уже наводнили около 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Перекрыты мосты через реку Потомак, соединяющие федеральный округ Колумбия с соседним штатом Вирджиния. Закрыты 12 станций метро. А территория у Капитолия, где 20 января демократ Байден на Библии примет присягу, впервые в истории страны ощетинилась заборами и многочисленными КПП.