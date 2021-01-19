Apple выпустит автомобиль, в котором не будет укачивать

Шесть новых патентов, опубликованных Apple, раскрывают подробности, каким может быть автомобиль от "яблочной" компании. Как пишет Газета.Ru, впервые о производстве беспилотников в Apple заговорили в 2017 году.

На прошлой неделе Apple и Hyundai намеревались подписать соглашение о выпуске первой "бета-версии" автомобиля Apple в США к следующему году. И это лишь первый шаг компании в покорении рынка электрокаров.

В числе свежих патентов есть система с голографическим дисплеем на лобовом стекле, а также боковых окнах. Голограммы могут включать информацию о транспортном средстве - например, его скорость, направление движения, местоположение, или информацию о том, что происходит внутри - какая песня играет по радио и прочее.

Еще один патент предполагает включение сенсорных экранов и других элементов управления в сиденьях, дверях и других поверхностях.

Третья разработка обрадует тех, кто страдает от укачивания. Apple работает над специальным решением - системой виртуальной реальности для проецирования "стабилизированного контента"в VR при этом может повысить производительность, ведь в этом случае пассажиры смогут работать во время поездки.

Также компания разработала "разумную" тонировку окон, новые способы отправки предупреждений водителям о возможных аварийных и прочих особых ситуациях, а также "оптимальные условия комфорта". Последнее подразумевает, например, климат-контроль, основанный на температуре различных частей тела пассажиров.

Предполагается, что свой автомобиль Apple может представить к 2024 году.