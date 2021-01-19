Apple Watch могут обнаружить коронавирус на ранней стадии. Как это работает

Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке и Стэнфордского университета обнаружили, что с помощью умных часов, таких как Apple Watch, можно "поймать" коронавирус еще до появления явных симптомов.

По данным исследования, в котором приняли участие более пяти тысяч человек, примерно за неделю до появления первых симптомов, типичных для коронавирусной инфекции, у людей повышалась частота сердечных сокращений.

Кроме того, выяснилось, что низкая вариабельность сердечного ритма также непосредственно связана заражением COVID-19. Вариабельностью называется показатель, отражающий неравномерность сокращения сердечной мышцы (в норме оно должно биться с неравными интервалами).