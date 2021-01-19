АТОР: Старт летнего сезона в Болгарии заявлен на 1 июня

Летний сезон-2021 в Болгарии стартует 1 июня. Больше всего авиаперевозок на лето заявлено из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Болгарии, министра по туризму страны Марияну Николову.

По информации болгарского вице-премьера, передает АТОР, в предстоящем летнем сезоне аэропорт Бургаса ожидает от 6400 до 6700 чартерных рейсов, аэропорт Варны - 4300 чартерных рейсов. "Больше всего авиаперевозки заявлено из России", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что в аэропорт Бургаса из Москвы запланированы полетные программы авиакомпаний "Аэрофлот", Nordwind и S7, из Санкт-Петербурга - "Россия" и Nordwind, из Казани и Уфы - Nordwind. Также есть заявки на полеты из Самары и Екатеринбурга.

На маршруте Москва-Варна о предварительной постановке рейсов на сезон-2021 заявили Nordwind, NordStar и S7, из Санкт-Петербурга в Варну намерена летать авиакомпания "Россия".

Также сообщается, что по просьбе болгарского турбизнеса минтуризма Болгарии подготовило специализированную рекламную кампанию для рынков России и Германии. "У нас много запросов из России, в том числе от владельцев недвижимости", - пояснила Марияна Николова, слова которой приводит "Вестник АТОР".

Также в этом году в Софии в Национальном дворце культуры ожидается открытие единого туристического информационного центра.