Бутусов: Морально я уже готов к написанию симфонии, оперы или балета

Певец и гитарист "Наутилуса" и "Ю-Питера" теперь выступает уже с группой "Орден Славы", а в прошлом году записал первый альбом классической музыки ChiaroScuro. И - свои новые рок-синглы "На небе всегда кто-то есть" и "О чем молчат деревья". И вот теперь, 22 января в московском "Главклубе", Вячеслав Бутусов первым из рок-звезд открывает концертный сезон 2021 года. Ради этого он решил сыграть программу лучших хитов "Наутилуса Помпилиуса", многие из которых, в частности "Я хочу быть с тобой", зазвучали уже иначе.

Накануне артист рассказал обозревателю "РГ" о своих новых и любимых песнях, радостях вынужденного пребывания в домашнем затворничестве, и о пятнадцатилетнем сыне Данииле, который - возможно, неожиданно для отца, увлекается фортепианной классической музыкой.

Откликнулся Вячеслав Бутусов и на "больную" для нынешних времен тему: должен ли артист со сцены заботиться о своих зрителях, напоминать о масках и социальной дистанции? Ведь, увы, пандемия продолжается. И, конечно, в эти времена нам нужно еще больше позитивных эмоций и хорошей музыки, которых мы уже заждались…

Вы станете первым культовым рок-артистом, который даст большой сольный концерт в 2021 году… Постараетесь добавить зрителям позитива и надежды, что вся пандемия, может быть, скоро кончится? Захотите ли сказать о чем-то со сцены?

Вячеслав Бутусов: Да, мы обязательно поделимся с вами надеждой на будущее, которая заключается в том, что этот год будет не менее плодотворным, но более безопасным. И эти настроения, конечно, отображаются в музыке, ведь все зависит от нашего совместного настроя - музыкантов и публики. Это уже очень нужно нам всем - настраиваться на мажорный лад, тем более - соответствующий замечательным зимним праздникам - Рождеству Христову и Богоявлению.

Сейчас много обсуждаются социальные правила и то, должен ли артист сам иногда напоминать о них во время концерта зрителям. Или каждый из пришедших в зал, в первую очередь, должен отвечать только за самого себя?

Вячеслав Бутусов: Постараемся продемонстрировать достойный пример выполнения соответствующих мер безопасности.

В январе у вас вышел новый сингл - акустическая версия песни "Стриптиз", которую вы сочинили еще в пору "Наутилуса Помпилиуса". Теперь она очень самобытно аранжирована для нескольких гитар. Да и "Я хочу быть с тобой" звучит иначе, а еще - "Доктор твоего тела", "Ястребиная свадьба". Хрестоматийные хиты надо адаптировать и менять для каждого нового поколения слушателей?

Вячеслав Бутусов: Мы движемся во времени, и музыка движется вместе с нами. Гленн Гульд, исполняя Баха в течение долгого времени, ни разу не повторился. Мы достаточно инертны. Согласитесь, что тридцать лет исполнять одно и то же произведение физически невозможно. Кроме того, музыка любит многообразие и не терпит застойных явлений. Но концертах мы исполняем в основном известные песни. Отчасти это связано с простоем в концертной деятельности, по причине чего мы весь бывший год провели время в виртуальной студии.

При этом вынужденном затворничестве вы все равно записывали новые песни. Среди них есть и та, которая впечатлит очень многих - глубиной, мудростью, а для кого-то еще и спасительностью… Я о вашем новом сингле "На небе всегда кто-то есть". Если не секрет, с какой строчки вы начали ее сочинять?

Вячеслав Бутусов: Я всегда отталкиваюсь от музыки, а музыка приходит различным образом, в том числе неожиданным. Когда понимаю, что форма собралась, двухчастная или трехчастная, я набрасываю текстовую основу. Затем беру несколько подходящих по смыслу текстов и из них делаю выжимку. Поскольку этот процесс происходит постоянно, непрерывно и во взаимодействии, то получается "ни дня без строчки". Поэтому я все ближе к мысли о создании более масштабных произведений, чем просто песни, которые доступнее для восприятия.

Но морально я уже готов к написанию симфонии, оперы, балета или симфонических концертов. И в прошлом году выпустил альбом ChiaroScuro - он именно для пытливых слушателей, которые не ограничивают себя рамками привычного формата.

Вашему сыну 15. Многие звездные родители стараются, чтобы дети пошли по их стопам. А что происходит в вашей семье?

Вячеслав Бутусов: Даниил более академичный человек, чем я. В нем присутствует рациональность, целеустремленность и устойчивость. Он регулярно посещает филармонические концерты и занимается фортепиано. Его не привлекают обычные подростковые развлечения, за исключением спорта. Тем не менее мою музыку он охотно слушает и даже перекладывает для игры на пианино.

Ключевой вопрос

Как вы старались проводить время в самоизоляции, ведь кроме музыки и песен, пишете еще и картины, выпустили несколько книг художественной прозы. Может быть, нынешние времена даже полезны для художника, чтобы теперь посмотреть на мир уже заново, никуда пока не спеша?

Вячеслав Бутусов: Для меня отшельничество и аскетизм - норма жизни. Если к этому прибавить регулярное творчество и физические занятия, то получается идеальный уклад жизни (улыбается). Поэтому я абсолютно счастлив, несмотря на отсутствие гарантированного заработка. Научиться жить нематериально и освободиться от денежной зависимости - это задача человека будущего.

Кстати

Любимая привычка Вячеслава Бутусова - ездить на гастроли в поездах. Никто не отвлекает, много свободного времени, и он пишет прозу. Там был написан его пока лучший роман - "Архия", между прочим объемом 462 страницы. В стремительных самолетах это вряд бы удалось.