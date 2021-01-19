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19.01.2021 18:50
Рубрика: Экономика

ЦБ: Возврат в банки наличных после пандемии займет несколько лет

Текст: Игорь Зубков
Произошедший в 2020 году отток ликвидности из банков обусловлен повышенным спросом населения на наличные деньги, сообщил Банк России в очередном выпуске комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Объем наличных денег в обращении за прошлый год вырос на 2,6 трлн рублей (примерно на 25%), а структурный профицит ликвидности в банковской системе снизился с 2,76 трлн до 0,2 трлн рублей.

Фото: istock
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Повышенный спрос возник незадолго до объявления нерабочих дней в марте. "Ситуация, наблюдаемая в России, не уникальна - если посмотреть на динамику объема наличных денег в 2020 г. как в развитых, так и в развивающихся странах, то тренды сопоставимы, а в некоторых странах даже более выражены", - отмечает Банк России.

С июля рост объема наличных денег в обращении замедлился и дальнейшее изменение показателя приблизилось к динамике прошлых лет.

Банк России ожидает постепенного возврата в банки наличных денег, которые население и предприятия забрали со своих счетов в начале пандемии, и допускает, что процесс может растянуться на несколько лет. "Продолжительность этого периода в значительной степени зависит от нормализации эпидемиологической ситуации, - отмечает ЦБ. - При этом расширение практики использования безналичных расчетов, как и ранее, будет оказывать сдерживающее влияние на спрос на наличные деньги".

ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковской системе на конец 2021 года на уровне 0,7-1,3 трлн руб.

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