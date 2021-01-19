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19.01.2021 23:45
Рубрика: Спорт

Оградятся тишиной

ЧМ-2021 по лыжным видам спорта пройдет без зрителей
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8360)
Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Решение продиктовано соображениями безопасности. Болельщики, которые уже приобрели билеты, смогут вернут потраченные деньги.

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"Конечно, мы все мечтали совсем о другом. Но у нас просто не оставалось выбора. Чемпионат мира уже не будет такой зимней сказкой, которой мы ждали, но точно не станет бледным призраком предыдущих турниров. Наши болельщики не смогут приехать в Оберстдорф, но мы доставим им эмоции с чемпионата мира прямо домой с помощью фотографий и трансляций", - сказал президент Немецкой лыжной ассоциации Франц Штайнле.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта. На соревнованиях будут представлены лыжные гонки, двоеборье и прыжки с трамплина.

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