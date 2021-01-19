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19.01.2021 22:00
Рубрика: Культура

Что будет в следующей серии

Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 10(8361)
Число сериалов, которые снимают в России, увеличилось в разы. Это - ответ на предпочтения зрителей, которые хотят, чтобы любимые герои оставались с ними подольше. Радует, что качество наших сериалов таково, что они стали цениться во всем мире. Так, сериал "Эпидемия" попал в топ-просмотров "главного кинотеатра" Интернета - Netflix, и о нем восторженно написал даже Стивен Кинг. На крупном международном кинофестивале сериалов приз за лучшую женскую роль получила российская актриса Полина Максимова - в проекте "257 причин, чтобы жить" она сыграла девушку, которая излечилась от рака. Но это все - сериалы прошлого года. Что приготовили российские кинематографисты для зрителей в 2021-м? Проектов столько, что не помещаются в небольшой рейтинг самых ожидаемых. Тем не менее, мы попытались, и пишем, в основном, о том, что выйдет на телеканалах.

1 "Угрюм-река"

Фото: Первый канал

Сериал - новая экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Действия разворачиваются в конце XIX - начале XX века в Сибири. Фильм снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Режиссер Юрий Мороз

В ролях: Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Юрий Чурсин, Роман Мадянов.

Первый канал

2 "Собор"

Фото: Первый канал

Сага "Собор" снималась 200 дней. Локации - Москва, Подмосковье, Псковская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и павильоны "Ленфильма". Время действия - 1700 год. Юный крепостной Иван Старшов влюбляется в дочь своего барина - Марию. Иван ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна ему не пара и обращается с мольбой о помощи к священнику...В картине есть еще один главный "персонаж" - Спасо-Преображенский собор, который строит главный герой.

Режиссер Сергей Гинзбург

В ролях: Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Максим Аверин, Ян Цапник, Юрий Чурсин и другие.

Первый канал

3 "Обитель"

Фото: Телеканал "Россия"

Сериал снят по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В фильме страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины - всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис.

Режиссер Александр Велединский

В ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков и другие.

"Россия 1"

4 "Оптимисты"

Фото: Телеканал "Россия"

Во втором - долгожданном - сезоне события разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам придется балансировать на грани. В центре событий окажутся новые герои - Дмитрий Нестеров - его сыграет Сергей Безруков и Алекс Брэдли - Елизавета Боярская. От их отношений будет зависеть судьба всего мира.

Режиссер Алексей Попогребский

В ролях: Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Северия Янушаускайте, Артем Быстров и другие.

"Россия 1"

5 "Алиби"

Фото: Первый канал

Главный герой Петр Решетников успешный сценарист - в одной жизни, а в другой - руководитель агентства, которое занимается услугами составления алиби для своих клиентов. Прикрытие для мужа или жены, которые проводят время с любовниками, работника перед начальством и так далее. В семье не знают о второй жизни Решетникова. Но однажды агентство обращается за алиби его жена. Она изменила...

Режиссер Эген Уулу Нурбек

В ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Яков Левда, Тимофей Трибунцев, Александр Устюгов и другие.

6 "Марлен"

Фото: НТВ

В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно - следователь Марлен Симонов. За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойдённая наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в "ходячий детектор лжи", способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался. Преступники, за которыми охотится главный герой, представители "богемы", люди известные, влиятельные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких дел требует самых нестандартных приёмов работы.

В ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, Владимир Большов, Павел Ворожцов, Сейдулла Молдаханов и другие.

НТВ

7 "Регби"

Фото: Телеканал "СТС"

Вспыльчивого боксера Макса дисквалифицировали за неспортивное поведение. В поисках новой работы парень приходит в не менее жестокий вид спорта - регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю , которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить. Главной место съемок - стадион "Слава", где проходят домашние игры регби-клуба с одноимённым названием. Также в кадр попадут боксёрские и гимнастические залы, аквапарк, автомастерская и другие локации.

Режиссер Анна Мирохина

В ролях: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Сергей Рудзевич и другие.

СТС

8 Полет

Психологическая драма - современная история о том, как компания сотрудников юридической фирмы собиралась в командировку, но случайно перепутала один аэропорт с другим. А самолет, на котором они должны были лететь - разбился. И это дало возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь. Каждая серия посвящена судьбе отдельного персонажа.

Режиссер - Петр Тодоровский-младший.

В ролях: Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и другие.

ТНТ

9 Проекты интернет-сервисов

Фото: youtube.com/ PlayStation
Пилот сериала The Last of Us снимет российский режиссер Кантемир Балагов

Тут большой размах. Выделим лишь несколько самых громких будущих сериалов. Сервис Okko сообщил о съемках сериала "Чикатило", в котором рассказывается о самом известном маньяке Советского Союза. Сериал о сестрах Хачатурян снимет сервис Ivi. КиноПоиск уже в января представит сериал "Топи", сценарий к которому написал Дмитрий Глуховский. Также у них в планах проект "Я не шучу" − о женщине стендап-комике, хоррор-сериал о вампирах в пионерлагере "Пищеблок" - по мотивам прозы Алексея Иванова, и политический триллер "Спойлер" с участием Олега Меньшикова, Максима Матвеева, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь и других. МТС ТВ концентрируется на сериалах об отношениях. "Клиника счастья" - нестандартная медицинская мелодрама, откровенный разговор для взрослых. В главной роли - Дарья Мороз. Ее героиня - профессор, сексолог-эндокринолог. Комедия режиссера Шота Гамисонии "Сцены из супружеской жизни" расскажет как выйти из семейного кризиса. Start обещает выпустить сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в одной из главных ролей. More.tv готовит драму "Джетлаг" − о паре, которая после ссоры оказалась в разных концах света. В главных ролях - Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев.

10 сериалов 2020 года
  • "Перевал Дятлова"
  • "Псих"
  • "257 причин, чтобы жить"
  • "Новенький"
  • "Игра на выживание"
  • "Проект "Анна Николаевна"
  • "Последний министр"
  • "Бомба"
  • "Доктор Преображенский"
  • "Чики"
10 фильмов 2020 года
  • "Китобой"
  • "Дорогие товарищи"
  • "Человек из Подольска"
  • "Глубже!"
  • "Спутник"
  • "Нос или заговор не таких "
  • "Пугало"
  • "Гипноз "
  • "Холоп"
  • "Очень женские истории"
10 ожидаемых фильмов 2021 года
  • "Конек Горбунок"
  • "Паркет"
  • "Межсезонье"
  • "На тебе сошелся клином белый свет"
  • "Общага"
  • "Карамора"
  • "Чемпион мира"
  • "Майор Гром"
  • "Сердце пармы"
  • "Петровы в гриппе"
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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