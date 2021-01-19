Девять самых крутых российских сериалов 2021 года

Число сериалов, которые снимают в России, увеличилось в разы. Это - ответ на предпочтения зрителей, которые хотят, чтобы любимые герои оставались с ними подольше. Радует, что качество наших сериалов таково, что они стали цениться во всем мире. Так, сериал "Эпидемия" попал в топ-просмотров "главного кинотеатра" Интернета - Netflix, и о нем восторженно написал даже Стивен Кинг. На крупном международном кинофестивале сериалов приз за лучшую женскую роль получила российская актриса Полина Максимова - в проекте "257 причин, чтобы жить" она сыграла девушку, которая излечилась от рака. Но это все - сериалы прошлого года. Что приготовили российские кинематографисты для зрителей в 2021-м? Проектов столько, что не помещаются в небольшой рейтинг самых ожидаемых. Тем не менее, мы попытались, и пишем, в основном, о том, что выйдет на телеканалах.

1 "Угрюм-река"

Фото: Первый канал

Сериал - новая экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Действия разворачиваются в конце XIX - начале XX века в Сибири. Фильм снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Режиссер Юрий Мороз

В ролях: Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Юрий Чурсин, Роман Мадянов.

Первый канал

2 "Собор"

Фото: Первый канал

Сага "Собор" снималась 200 дней. Локации - Москва, Подмосковье, Псковская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и павильоны "Ленфильма". Время действия - 1700 год. Юный крепостной Иван Старшов влюбляется в дочь своего барина - Марию. Иван ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна ему не пара и обращается с мольбой о помощи к священнику...В картине есть еще один главный "персонаж" - Спасо-Преображенский собор, который строит главный герой.

Режиссер Сергей Гинзбург

В ролях: Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Максим Аверин, Ян Цапник, Юрий Чурсин и другие.

Первый канал

3 "Обитель"

Фото: Телеканал "Россия"

Сериал снят по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В фильме страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины - всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис.

Режиссер Александр Велединский

В ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков и другие.

"Россия 1"

4 "Оптимисты"

Фото: Телеканал "Россия"

Во втором - долгожданном - сезоне события разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам придется балансировать на грани. В центре событий окажутся новые герои - Дмитрий Нестеров - его сыграет Сергей Безруков и Алекс Брэдли - Елизавета Боярская. От их отношений будет зависеть судьба всего мира.

Режиссер Алексей Попогребский

В ролях: Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Северия Янушаускайте, Артем Быстров и другие.

"Россия 1"

5 "Алиби"

Фото: Первый канал

Главный герой Петр Решетников успешный сценарист - в одной жизни, а в другой - руководитель агентства, которое занимается услугами составления алиби для своих клиентов. Прикрытие для мужа или жены, которые проводят время с любовниками, работника перед начальством и так далее. В семье не знают о второй жизни Решетникова. Но однажды агентство обращается за алиби его жена. Она изменила...

Режиссер Эген Уулу Нурбек

В ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Яков Левда, Тимофей Трибунцев, Александр Устюгов и другие.

6 "Марлен"

Фото: НТВ

В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно - следователь Марлен Симонов. За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойдённая наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в "ходячий детектор лжи", способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался. Преступники, за которыми охотится главный герой, представители "богемы", люди известные, влиятельные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких дел требует самых нестандартных приёмов работы.

В ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, Владимир Большов, Павел Ворожцов, Сейдулла Молдаханов и другие.

НТВ

7 "Регби"

Фото: Телеканал "СТС"

Вспыльчивого боксера Макса дисквалифицировали за неспортивное поведение. В поисках новой работы парень приходит в не менее жестокий вид спорта - регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю , которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить. Главной место съемок - стадион "Слава", где проходят домашние игры регби-клуба с одноимённым названием. Также в кадр попадут боксёрские и гимнастические залы, аквапарк, автомастерская и другие локации.

Режиссер Анна Мирохина

В ролях: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Сергей Рудзевич и другие.

СТС

8 Полет

Психологическая драма - современная история о том, как компания сотрудников юридической фирмы собиралась в командировку, но случайно перепутала один аэропорт с другим. А самолет, на котором они должны были лететь - разбился. И это дало возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь. Каждая серия посвящена судьбе отдельного персонажа.

Режиссер - Петр Тодоровский-младший.

В ролях: Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и другие.

ТНТ

9 Проекты интернет-сервисов

Тут большой размах. Выделим лишь несколько самых громких будущих сериалов. Сервис Okko сообщил о съемках сериала "Чикатило", в котором рассказывается о самом известном маньяке Советского Союза. Сериал о сестрах Хачатурян снимет сервис Ivi. КиноПоиск уже в января представит сериал "Топи", сценарий к которому написал Дмитрий Глуховский. Также у них в планах проект "Я не шучу" − о женщине стендап-комике, хоррор-сериал о вампирах в пионерлагере "Пищеблок" - по мотивам прозы Алексея Иванова, и политический триллер "Спойлер" с участием Олега Меньшикова, Максима Матвеева, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь и других. МТС ТВ концентрируется на сериалах об отношениях. "Клиника счастья" - нестандартная медицинская мелодрама, откровенный разговор для взрослых. В главной роли - Дарья Мороз. Ее героиня - профессор, сексолог-эндокринолог. Комедия режиссера Шота Гамисонии "Сцены из супружеской жизни" расскажет как выйти из семейного кризиса. Start обещает выпустить сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в одной из главных ролей. More.tv готовит драму "Джетлаг" − о паре, которая после ссоры оказалась в разных концах света. В главных ролях - Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев.

10 сериалов 2020 года

"Перевал Дятлова"

"Псих"

"257 причин, чтобы жить"

"Новенький"

"Игра на выживание"

"Проект "Анна Николаевна"

"Последний министр"

"Бомба"

"Доктор Преображенский"

"Чики"

10 фильмов 2020 года

"Китобой"

"Дорогие товарищи"

"Человек из Подольска"

"Глубже!"

"Спутник"

"Нос или заговор не таких "

"Пугало"

"Гипноз "

"Холоп"

"Очень женские истории"

10 ожидаемых фильмов 2021 года