Девять самых крутых российских сериалов 2021 года

1 "Угрюм-река"
Сериал - новая экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Действия разворачиваются в конце XIX - начале XX века в Сибири. Фильм снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Режиссер Юрий Мороз
В ролях: Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Александр Яценко, Юрий Чурсин, Роман Мадянов.
Первый канал
2 "Собор"
Сага "Собор" снималась 200 дней. Локации - Москва, Подмосковье, Псковская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и павильоны "Ленфильма". Время действия - 1700 год. Юный крепостной Иван Старшов влюбляется в дочь своего барина - Марию. Иван ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна ему не пара и обращается с мольбой о помощи к священнику...В картине есть еще один главный "персонаж" - Спасо-Преображенский собор, который строит главный герой.
Режиссер Сергей Гинзбург
В ролях: Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Максим Аверин, Ян Цапник, Юрий Чурсин и другие.
Первый канал
3 "Обитель"
Сериал снят по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В фильме страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины - всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис.
Режиссер Александр Велединский
В ролях: Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков и другие.
"Россия 1"
4 "Оптимисты"
Во втором - долгожданном - сезоне события разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Молодым дипломатам придется балансировать на грани. В центре событий окажутся новые герои - Дмитрий Нестеров - его сыграет Сергей Безруков и Алекс Брэдли - Елизавета Боярская. От их отношений будет зависеть судьба всего мира.
Режиссер Алексей Попогребский
В ролях: Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Северия Янушаускайте, Артем Быстров и другие.
"Россия 1"
5 "Алиби"
Главный герой Петр Решетников успешный сценарист - в одной жизни, а в другой - руководитель агентства, которое занимается услугами составления алиби для своих клиентов. Прикрытие для мужа или жены, которые проводят время с любовниками, работника перед начальством и так далее. В семье не знают о второй жизни Решетникова. Но однажды агентство обращается за алиби его жена. Она изменила...
Режиссер Эген Уулу Нурбек
В ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Яков Левда, Тимофей Трибунцев, Александр Устюгов и другие.
6 "Марлен"
В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно - следователь Марлен Симонов. За маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойдённая наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами, и со временем превратился в "ходячий детектор лжи", способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался. Преступники, за которыми охотится главный герой, представители "богемы", люди известные, влиятельные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких дел требует самых нестандартных приёмов работы.
В ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, Владимир Большов, Павел Ворожцов, Сейдулла Молдаханов и другие.
НТВ
7 "Регби"
Вспыльчивого боксера Макса дисквалифицировали за неспортивное поведение. В поисках новой работы парень приходит в не менее жестокий вид спорта - регби. На тренировках Макс встречает экс-гимнастку Настю , которой пришлось вступить в женскую регбийную команду ради денег. Бескомпромиссная игра не только объединит героев, но и напомнит им, ради чего стоит жить. Главной место съемок - стадион "Слава", где проходят домашние игры регби-клуба с одноимённым названием. Также в кадр попадут боксёрские и гимнастические залы, аквапарк, автомастерская и другие локации.
Режиссер Анна Мирохина
В ролях: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Сергей Рудзевич и другие.
СТС
8 Полет
Психологическая драма - современная история о том, как компания сотрудников юридической фирмы собиралась в командировку, но случайно перепутала один аэропорт с другим. А самолет, на котором они должны были лететь - разбился. И это дало возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь. Каждая серия посвящена судьбе отдельного персонажа.
Режиссер - Петр Тодоровский-младший.
В ролях: Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и другие.
ТНТ
9 Проекты интернет-сервисов
Тут большой размах. Выделим лишь несколько самых громких будущих сериалов. Сервис Okko сообщил о съемках сериала "Чикатило", в котором рассказывается о самом известном маньяке Советского Союза. Сериал о сестрах Хачатурян снимет сервис Ivi. КиноПоиск уже в января представит сериал "Топи", сценарий к которому написал Дмитрий Глуховский. Также у них в планах проект "Я не шучу" − о женщине стендап-комике, хоррор-сериал о вампирах в пионерлагере "Пищеблок" - по мотивам прозы Алексея Иванова, и политический триллер "Спойлер" с участием Олега Меньшикова, Максима Матвеева, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь и других. МТС ТВ концентрируется на сериалах об отношениях. "Клиника счастья" - нестандартная медицинская мелодрама, откровенный разговор для взрослых. В главной роли - Дарья Мороз. Ее героиня - профессор, сексолог-эндокринолог. Комедия режиссера Шота Гамисонии "Сцены из супружеской жизни" расскажет как выйти из семейного кризиса. Start обещает выпустить сериал "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в одной из главных ролей. More.tv готовит драму "Джетлаг" − о паре, которая после ссоры оказалась в разных концах света. В главных ролях - Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев.
- "Перевал Дятлова"
- "Псих"
- "257 причин, чтобы жить"
- "Новенький"
- "Игра на выживание"
- "Проект "Анна Николаевна"
- "Последний министр"
- "Бомба"
- "Доктор Преображенский"
- "Чики"
- "Китобой"
- "Дорогие товарищи"
- "Человек из Подольска"
- "Глубже!"
- "Спутник"
- "Нос или заговор не таких "
- "Пугало"
- "Гипноз "
- "Холоп"
- "Очень женские истории"
- "Конек Горбунок"
- "Паркет"
- "Межсезонье"
- "На тебе сошелся клином белый свет"
- "Общага"
- "Карамора"
- "Чемпион мира"
- "Майор Гром"
- "Сердце пармы"
- "Петровы в гриппе"