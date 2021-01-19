В Германии расположены 46 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них есть всем известные и узнаваемые символы немецкой культуры - такие, как Музейный остров в Берлине, дворец Сан-Суси и Кёльнский собор. Это точки притяжения для миллионов туристов со всего мира.

Если вы попробуете предположить, какие еще достопримечательности Германии входят в список ЮНЕСКО, первыми на ум, скорее всего, придут галереи Дрездена, открыточные виды в центре Мюнхена, баварские озера... Но вы удивитесь: этих мест в списке нет (или уже нет), зато есть другие, гораздо менее очевидные и не такие узнаваемые, но точно не менее интересные.

Многие из них отклоняются от традиционного туристического образа Германии и открывают ее с совершенно другой стороны. Германия часто воспринимается как страна пряничных фахверковых домиков и рождественских ярмарок, готических церквей, вкусного пива и горных озер - и это абсолютно оправданно, многое из этого относится к нематериальному наследию ЮНЕСКО. Но есть и другая Германия: та, которая хранит в себе наследие Римской империи и которая подарила миру модернизм, которая славится не только пивом, но и прекрасными винами. Германия музыкальная, поэтическая, воспетая классиками и романтиками - и индустриальная, авангардная, современная: нужно рискнуть и уйти с протоптанной тропинки, чтобы увидеть новые, неожиданные грани этой удивительной страны.

Шпайерский собор

Собор в пфальцском городе Шпайере - самая большая сохранившаяся романская церковь, которая в Средние века была одним из крупнейших сооружений мира. Собор был возведен в 1030-1061 годах императорами Священной Римской империи и сегодня представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры. За свою тысячелетнюю историю он множество раз подвергался разрушениям во время войн, но каждый раз собор удавалось восстановить - и сейчас это настоящий портал в прошлое, который дает представление о том, как люди в Средние века думали, чего боялись и на что надеялись. Стоя в центральном нефе собора, чувствуешь свою незначительность по сравнению с этим пространством и понимаешь, какое ошеломительное впечатление масштаб собора производил на людей тысячу лет назад. Поражает он и сейчас.

На то, чтобы исследовать пространство собора целиком, понадобится много времени: например, в склепе под алтарем можно увидеть захоронения средневековых королей, кайзеров и епископов, начиная с кайзера Конрада II, который в XI веке инициировал строительство собора. В часовне Афры Аугсбургской, которая находится за дверью в боковом нефе, можно побыть наедине со своими мыслями. А с башни собора открывается удивительный вид на долину Рейна.

Баухаус

Этот объект из списка, пожалуй, самый масштабный, так как объединяет в себе целых три города: Веймар, Дессау и Бернау.

Сегодня словом "баухаус" чаще обозначают стиль в модернистской архитектуре 30-60-х годов прошлого века, но изначально так называлось учебное заведение: Высшая школа строительства и конструирования Баухаус. Она просуществовала всего 14 лет, но подарила миру самую влиятельную, немецкую версию модернизма, идеи которой распространились далеко за пределы страны, определив вектор развития искусства во всем мире. Дома, в которых мы живем сегодня, - наследники Баухауса, а предметы, придуманные дизайнерами сто лет назад, можно найти в каждой квартире. Оригинального баухауса в мире сегодня не так много, и ехать за ним непременно стоит в Германию - как только откроются границы.

Дессау: музей Баухаус. Фото: © Staatskanzlei Sachsen-Anhalt/Michael Deutsch

Первым образцом баухауса в 1919 году стало здание Веймарской художественной школы в стиле ар-нуво. Его можно увидеть в Веймаре и сегодня - оно находится в самом центре города, неподалеку от дома-эталона баухауса Haus-am-Horn. Это минималистичное прямоугольное здание с белыми стенами, воплощающее в себе главный принцип баухауса - "меньше значит больше". В Дессау находится главная "Мекка" поклонников баухауса - здание с застекленным решетчатым фасадом, где школа работала с 1925 по 1932 год. Здесь можно погулять по району, где жили преподаватели Баухауса, и посмотреть на их дома. Их называют "дома мастеров", и они, конечно же, построены в соответствии с эстетической идеологией баухауса. В этих домах жили мастера школы - Кандинский, Клее, Шлеммер, Мохой-Надь и Гропиус. Недалеко от Дессау расположен экспериментальный жилой поселок Дессау-Тёртен, спроектированный Гропиусом. В пригороде Берлина, городе Бернау, тоже есть оригинальный баухаус: здесь расположены здания Профсоюзной школы, построенные в 1930 году по проекту Ханнеса Майера.

Ваттовое море

Ваттовое море - на самом деле не совсем море, а прерывистая череда лагун и ваттов. Ватты - это участки морского побережья, которые затопляются во время приливов и осушаются во время отливов - по сути, мелководье. Название этого ландшафта происходит от немецкого слова "waten", которое означает "переходить вброд". Ватты тянутся вдоль берегов Дании, Германии и Нидерландов и образуют совершенно уникальный ландшафт площадью более 10 тысяч квадратных километров. Небольшая часть этой полосы в 2009 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальность этого места в том, что облик Ваттового моря постоянно меняется: в какие-то моменты после отлива кажется, что во все стороны простирается только песок и ил, а во время прилива ландшафт снова обретает облик моря. Это идеальное место для того, чтобы побыть наедине с дикой природой, отдохнуть от суеты и перезагрузиться, гуляя по ваттам и наблюдая за тем, как в течение дня меняется ландшафт.

Витмунд: пляж на Ваттовом море с шезлонгами; Ваттвандерцентрум Остфрисланд. Фото: © DZT / Florian Trykowski

Помимо того, что Ваттовое море красиво и интересно само по себе, оно из-за своей богатой флоры и фауны играет очень важную роль в сохранении природного разнообразия региона и Европы в целом. По оценкам ученых, каждый год здесь останавливается 10 миллионов перелетных птиц во время полетов на юг. В Ваттовом море живет большая популяция тюленей, а еще здесь выводит мальков почти вся популяция камбалы Северного моря.

Старая угольная шахта Цольферайн

Неужели шахта может быть точкой притяжения для путешественников? Что красивого и интересного может в ней быть?

Цольферайн - это промышленный комплекс, заложенный еще в XIX веке, а сейчас - музей индустриальной истории под открытым небом, который включает в себя каменноугольную шахту, сортировочный цех и углемойку. Свой нынешний облик Цольферайн обрел в 1927-1932 годах: его архитекторы, Фриц Шупп и Мартин Креммер, продумали здесь все до мельчайших деталей, вплоть до формы дверных ручек, и создали настоящий эталон промышленной архитектуры.

Эссен: шахта Цольферайн, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Шахтный эксплуатационный копёр. Фото: © DZT / Francesco Carovillano

В первую очередь Цольферайн будет интересен тем, кто увлекается механикой и техникой - здесь можно заказать экскурсию и увидеть изнутри, как работали механизмы и оборудование шахты. Но и на людей, далеких от мира техники, Цольферайн наверняка произведет впечатление.

Это сооружение действительно обладает удивительной эстетикой и особой красотой. Конечно, это не та красота, которая поражает нас в дворцах и соборах Германии. Она совершенно другая, не такая очевидная и однозначная, а более строгая, сдержанная, функциональная. Глядя на Цольферайн, удивляешься тому, сколько мощи и одновременно гармонии в этом сооружении и его механизмах. Цольферайн - это настоящий гимн индустрии, отражающий дух времени, 20-30-х годов прошлого века.