Экс-вратарь сборной Малафеев госпитализирован с тяжелым поражением легких

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" из Санкт-Петербурга 41-летний Вячеслав Малафеев госпитализирован с сильным поражением легких из-за коронавируса. Об этом в Instagram сообщила его жена Екатерина.

"Мы сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. УЗИ показало у Славы большое количество поражения, одно легкое - 40%, второе - 65-70%. Поэтому решили не медлить и обратились на госпитализацию. Температура держится 38, ждем скорую", - рассказала Екатерина Малафеева.

Вячеслав Малафеев играл за "Зенит" с 1999 по 2016 годы. В составе этой команды он четыре раза выигрывал чемпионат России, побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. Также Малафеев выступал за сборную России.

До мая 2020 года он занимал должность спортивного директора "Зенита".