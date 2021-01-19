Эксперты назвали компании, которые выплатят наиболее щедрые дивиденды

Почти все крупные компании в России выплатят своим акционерам дивиденды за 2020 год, хотя он стал самым тяжелым для экономики за десять лет.

У нефтегазовых компаний дивиденды будут меньше, чем по итогам 2019 года, а вот у металлургов практически на том же уровне, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. Ресурсным компаниям помог слабый рубль и быстрое восстановление товарных рынков, прежде всего в части металлов.

В среднем по индексу МосБиржи дивидендная доходность по бумагам может быть выше 6% на горизонте 12 месяцев, это лучший результат среди фондовых площадок крупных стран мира, прогнозирует начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Общий дивидендный поток в 2021 году снизится, так как компании, в основном нефтегазового и финансового сектора, ухудшат свои результаты относительно 2019 года. Но, вероятно, это будет разовая "просадка", поэтому на длинном горизонте привлекательность дивидендного фактора во многих компаниях сохранится, полагает Василий Карпунин.

Он выделяет два блока компаний: стабильные консервативные дивидендные истории и компании, акции которых могут выглядеть лучше рынка и по которым при этом платятся относительно высокие дивиденды. В группу консервативных бумаг с высокой и в то же время стабильной дивидендной доходностью он относит МТС, "Юнипро", "Норникель", во вторую группу - "Северсталь", "Детский мир", привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

Прогноз дивидендной доходности к текущим ценам традиционно сравнительно высок для бумаг черной металлургии, в этой отрасли в период шоков операционные показатели стабильны, отмечает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Он прогнозирует, что с учетом активного восстановления цен на сталь и ослабления курса рубля дивидендная доходность к текущим ценам обыкновенных акций НЛМК и ММК составит за 2020 год 8%, а за 2021 год - 13% и 10%, соответственно.

Сектор ТЭК, несмотря на ожидаемый спад в финансовых показателях, способен показать сравнительно высокую дивидендную доходность. Тенденция повышения цен на продукцию как нефтедобывающей, так и металлургической отраслей остается устойчивой благодаря мягкой монетарной политике ведущих стран последних 12 лет. Играют роль и участившиеся циклические дефициты на рынке металлов и энергоресурсов из-за недофинансирования инвестиций в добычу в период стабильно низких цен. Геннадий Салыч также считает, что наибольшую дивидендную доходность в 2021 году среди отраслевых бумаг продемонстрируют "префы" "Сургутнгефтегаза". По итогам девяти месяцев 2020 года компания получила 903,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, это ее лучший результат с 2014 года, и можно рассчитывать на 29% годовой дивидендной доходности к текущим ценам, а также на сохранение двузначной доходности и по итогам 2021 года, говорит Салыч.

Дивидендная доходность обыкновенных акций "Норникеля" может составить по итогам 2020 года 8% к текущим ценам, а по итогам 2021 года - 10%, ожидает Геннадий Салыч.

Дивидендная доходность российского рынка является самой большой по нескольким причинам, объясняет Эдуард Харин. Во-первых, экономика растет медленными темпами, и большинство компаний предпочитают распределять свободный денежный поток между акционерами. Во-вторых, большая часть компаний являются ресурсными, и они исторически, и не только в России, предлагают инвесторам высокие выплаты. В-третьих, нефтяные компании находятся в ограничениях ОПЕК+, что также сужает возможности для роста добычи.