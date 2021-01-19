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19.01.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Электронные трудовые книжки облегчили работу каждой шестой компании

Текст: Алексей Дуэль
Переход на электронные трудовые книжки и электронный кадровый оборот упростил жизнь 17% компаний. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом по трудоустройству SuperJob.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Пока все сложно с электронными трудовыми у 41% компаний", - отмечают исследователи.

Фото: iStock
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Никаких глобальных изменений в своей повседневной деятельности с внедрением электронных трудовых документов не отметили 24%. Примерно так же распределились и ожидания у тех, кто еще не столкнулся с электронными трудовыми документами. Ровно 25% заявили о позитивном отношении к нововведению, 22% сообщили, что никаких особых изменений в своей работе не ожидают. Еще 43% относятся к новшеству скептически и опасаются возможных сложностей.

"Наши опросы показывают, что на конец декабря 2020 года лишь 22% трудоустроенных граждан подали заявление о переводе трудовой книжки в цифровой формат", - уточнили в пресс-службе SuperJob.

Оставшиеся опрошенные не смогли дать однозначный ответ. Всего исследователи собрали мнения сотрудников 1 тысячи компаний из всех федеральных округов России.

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