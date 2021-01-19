Одним из ключевых проектов Года Германии в России стала выставка "Железный век. Европа без границ", которая открылась в Государственном Эрмитаже 10 ноября 2020 года.

Из-за пандемии ее открытие пришлось перенести на ноябрь. Несмотря на то, что все планируемые мероприятия по открытию новых выставок были отложены на неопределенный срок, Государственный Эрмитаж открытия выставки не отменил. В итоге на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский в окружении лишь нескольких сотрудников музея и представителей прессы произносил слова приветствия в Малом Манеже в режиме прямой трансляции для широкой аудитории интернет-пользователей. Приветственные речи представителей немецкого и российского государств и ведомств культуры также прозвучали в формате видео-обращений.

То, что выставка "Железный век. Европа без границ" могла быть открыта в эти дни, можно рассматривать как нечто особенное, тем более что основная ее часть посвящена одной из сложнейших страниц германо-российских отношений.

По окончании Второй мировой войны многочисленные предметы коллекции государственных музеев Берлина оказались на складах культурных ценностей британских и американских союзных войск. В 1950-е годы они были возвращены в Западный Берлин. С 1945 года обширная часть музейных фондов была направлена спецпоездами в СССР. Многочисленные предметы из собраний музеев, возвращенные Советским Союзом в 1956 и 1958 годах, послужили основой коллекций государственных музеев Восточного Берлина. Однако многие тысячи объектов из музейных коллекций по-прежнему считались утерянными, их судьба оставалась неизвестной. Многие вопросы оставались открытыми, и долгое время по ним существовали лишь догадки.

Лишь после распада Советского Союза стало развиваться плодотворное сотрудничество на уровне музеев обеих стран, и стало ясно, что в хранилищах российских музеев содержится много таких объектов. Несмотря на различия в юридически-правовых позициях двух стран в отношении перемещенных во время войны культурных ценностей, совместными усилиями германских и российских специалистов были организованы три крупные выставки: "Сокровища Трои" (1996 год), "Шлиман. Петербург. Троя" (1998 год), "Эпоха Меровингов - Европа без границ" (2007-2008 годы). Эти выставки продемонстрировали значимость контактов и сотрудничества ученых-специалистов в качестве основы для создания разветвленной сети общения немецких и российских учреждений культуры. Благодаря плодотворной и открытой рабочей атмосфере немецким ученым предоставляется беспрепятственная возможность получать информацию о содержимом российских музейных хранилищ, необходимую для дальнейшей локализации и идентификации перемещенных из немецких музеев культурных ценностей. Подобная совместная работа является важным шагом в направлении возвращения в культурное пространство объектов, находившихся более 80 лет в забытьи. Это сотрудничество отлично сработало в таких непростых условиях 2020 года и продемонстрировало, насколько хорошие и доверительные отношения сложились между немецкими и российскими музеями за последние годы, прежде всего на уровне сотрудников музеев.

На выставке "Железный век. Европа без границ", проходящей с 10 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга и с 15 апреля по 15 июля 2021 года в Государственном историческом музее в Москве, представлены культуры первого тысячелетия до н. э. Из 1600 ее экспонатов примерно 750 являются перемещенными в СССР после Второй мировой войны. Они являются одним из центральных тематических направлений выставки. Перемещенные объекты дополняются более чем 250 экспонатами из Музея доисторического периода и ранней истории (Берлин), а также предметами из музеев российских партнеров, которые показывают культурно-историческое развитие Европы железного века от Атлантики до Урала.

Античные шлемы из Северного Причерноморья из собрания семьи Карисаловых. Бронза, VI—I вв. до н. э./ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва. Фото: © The State Hermitage Museum, 2020 / Foto: Alexey Bronnikov

Выставка делится на культурно-исторические, хронологические и географические блоки, охватывающие культуры раннего железного века первого тысячелетия до н. э. Железо, хотя и более прочный и доступный материал, имеет на ранних этапах эпохи, названной "железным веком", второстепенное значение, уступая ведущую роль бронзе. Лишь во второй половине тысячелетия оно получает повсеместное применение и распространение. Ранние этапы железного века Центральной и Южной Европы представлены такими культурами, как гальштатская, виллендорфская и виллановианская. Одновременно с ними на территории европейской российской лесной зоны существовали ананьинская и дьяковская культуры. Лишь после упоминаний в письменных источниках со второй половины первого тысячелетия до н. э. древними античными авторами таких народов, как кельты, этруски, скифы или сарматы, возникла возможность сопоставить те или иные археологические памятники с определенными племенами и народами. Начавшиеся в IV веке до н. э. так называемые кельтские походы по сути своей являлись обширной миграцией кельтских племен, охватившей территории Италии, Испании и юго-восточной Европы вплоть до Малой Азии. Они часто сопровождались вооруженными стычками и конфликтами с местным населением. Скифы и сменившие их на исторической арене сарматы, используя свою известную конницу, завоевали восточно-европейский степной регион и части Причерноморья, прежде чем осели и вступили в более мирный контакт с соседствующими народами. Параллельно с массивными миграциями и завоевательными походами того времени на территории всей Европы наблюдается оживленный культурный и материальный обмен, а также распространение различных экономических инноваций - таких как появление начиная с III века до н. э. монет собственной кельтской чеканки или возникновение поселений городского типа.

Урна периода виллановианской культуры со шлемовидной крышкой из Северной Италии. Керамика, VIII—VII вв. до н. э./ Музей доисторического периода и ранней истории, Берлин. Фото: © The State Hermitage Museum, 2020 / Foto: Alexey Bronnikov

Особо выделяются среди представленных экспонатов предметы кельтского искусства. Это, например, линзовидная бутыль, украшенная уникальным фризом, изображающим сцены охоты диких животных, из баварского Матцхаузена; декорированная масками фибула из Нидершёнхаузена в Берлине; ажурные бронзовые пластины с растительным орнаментом из североитальянского Комаккьо, являющиеся прекрасным образцом раннекельтского вальдальгесхаймского стиля и находящиеся после Второй мировой войны в Санкт-Петербурге. На выставке также можно ознакомиться с сокровищами скифского ювелирного искусства, обнаруженными в царских курганах Солоха, Келермес, Частые курганы, Чертомлык и Куль-Оба - из собраний российских музеев. Столь великолепные объекты из памятников времени железного века Запада и Востока Европы никогда прежде не демонстрировались в рамках одной выставки.

Особенность выставки заключается также в том, что в ней вместе представлены археологические комплексы Берлинского Музея доисторического периода и ранней истории, разделенные после 1945 года. Примером может служить сюжет, связанный с раскопанным в середине XIX века под Бессерингеном в Сааре комплексом раннекельтского княжеского погребения. Обнаруженные в нем бронзовые украшения двухколесной боевой колесницы находятся в Берлине, бронзовый кувшин с клювовидным носиком, произведенный в этрусской мастерской и положенный в могилу князя, попал после 1945 года в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а золотая гривна из того же погребения была направлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве. Этот факт иллюстрирует, насколько абсурдным для самой коллекции и науки в целом могло быть порою деление одного и того же археологического комплекса как последствие Второй мировой войны. Но одновременно с этим еще очевидней необходимость немецко-российского диалога и связанного с ним музейного сотрудничества, способствующих возвращению после 80 лет забвения столь значимых объектов в научный оборот и в сознание широких кругов общественности.