Из-за пандемии ее открытие пришлось перенести на ноябрь. Несмотря на то, что все планируемые мероприятия по открытию новых выставок были отложены на неопределенный срок, Государственный Эрмитаж открытия выставки не отменил. В итоге на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский в окружении лишь нескольких сотрудников музея и представителей прессы произносил слова приветствия в Малом Манеже в режиме прямой трансляции для широкой аудитории интернет-пользователей. Приветственные речи представителей немецкого и российского государств и ведомств культуры также прозвучали в формате видео-обращений.
То, что выставка "Железный век. Европа без границ" могла быть открыта в эти дни, можно рассматривать как нечто особенное, тем более что основная ее часть посвящена одной из сложнейших страниц германо-российских отношений.
По окончании Второй мировой войны многочисленные предметы коллекции государственных музеев Берлина оказались на складах культурных ценностей британских и американских союзных войск. В 1950-е годы они были возвращены в Западный Берлин. С 1945 года обширная часть музейных фондов была направлена спецпоездами в СССР. Многочисленные предметы из собраний музеев, возвращенные Советским Союзом в 1956 и 1958 годах, послужили основой коллекций государственных музеев Восточного Берлина. Однако многие тысячи объектов из музейных коллекций по-прежнему считались утерянными, их судьба оставалась неизвестной. Многие вопросы оставались открытыми, и долгое время по ним существовали лишь догадки.
Лишь после распада Советского Союза стало развиваться плодотворное сотрудничество на уровне музеев обеих стран, и стало ясно, что в хранилищах российских музеев содержится много таких объектов. Несмотря на различия в юридически-правовых позициях двух стран в отношении перемещенных во время войны культурных ценностей, совместными усилиями германских и российских специалистов были организованы три крупные выставки: "Сокровища Трои" (1996 год), "Шлиман. Петербург. Троя" (1998 год), "Эпоха Меровингов - Европа без границ" (2007-2008 годы). Эти выставки продемонстрировали значимость контактов и сотрудничества ученых-специалистов в качестве основы для создания разветвленной сети общения немецких и российских учреждений культуры. Благодаря плодотворной и открытой рабочей атмосфере немецким ученым предоставляется беспрепятственная возможность получать информацию о содержимом российских музейных хранилищ, необходимую для дальнейшей локализации и идентификации перемещенных из немецких музеев культурных ценностей. Подобная совместная работа является важным шагом в направлении возвращения в культурное пространство объектов, находившихся более 80 лет в забытьи. Это сотрудничество отлично сработало в таких непростых условиях 2020 года и продемонстрировало, насколько хорошие и доверительные отношения сложились между немецкими и российскими музеями за последние годы, прежде всего на уровне сотрудников музеев.
На выставке "Железный век. Европа без границ", проходящей с 10 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга и с 15 апреля по 15 июля 2021 года в Государственном историческом музее в Москве, представлены культуры первого тысячелетия до н. э. Из 1600 ее экспонатов примерно 750 являются перемещенными в СССР после Второй мировой войны. Они являются одним из центральных тематических направлений выставки. Перемещенные объекты дополняются более чем 250 экспонатами из Музея доисторического периода и ранней истории (Берлин), а также предметами из музеев российских партнеров, которые показывают культурно-историческое развитие Европы железного века от Атлантики до Урала.
Выставка делится на культурно-исторические, хронологические и географические блоки, охватывающие культуры раннего железного века первого тысячелетия до н. э. Железо, хотя и более прочный и доступный материал, имеет на ранних этапах эпохи, названной "железным веком", второстепенное значение, уступая ведущую роль бронзе. Лишь во второй половине тысячелетия оно получает повсеместное применение и распространение. Ранние этапы железного века Центральной и Южной Европы представлены такими культурами, как гальштатская, виллендорфская и виллановианская. Одновременно с ними на территории европейской российской лесной зоны существовали ананьинская и дьяковская культуры. Лишь после упоминаний в письменных источниках со второй половины первого тысячелетия до н. э. древними античными авторами таких народов, как кельты, этруски, скифы или сарматы, возникла возможность сопоставить те или иные археологические памятники с определенными племенами и народами. Начавшиеся в IV веке до н. э. так называемые кельтские походы по сути своей являлись обширной миграцией кельтских племен, охватившей территории Италии, Испании и юго-восточной Европы вплоть до Малой Азии. Они часто сопровождались вооруженными стычками и конфликтами с местным населением. Скифы и сменившие их на исторической арене сарматы, используя свою известную конницу, завоевали восточно-европейский степной регион и части Причерноморья, прежде чем осели и вступили в более мирный контакт с соседствующими народами. Параллельно с массивными миграциями и завоевательными походами того времени на территории всей Европы наблюдается оживленный культурный и материальный обмен, а также распространение различных экономических инноваций - таких как появление начиная с III века до н. э. монет собственной кельтской чеканки или возникновение поселений городского типа.
Особо выделяются среди представленных экспонатов предметы кельтского искусства. Это, например, линзовидная бутыль, украшенная уникальным фризом, изображающим сцены охоты диких животных, из баварского Матцхаузена; декорированная масками фибула из Нидершёнхаузена в Берлине; ажурные бронзовые пластины с растительным орнаментом из североитальянского Комаккьо, являющиеся прекрасным образцом раннекельтского вальдальгесхаймского стиля и находящиеся после Второй мировой войны в Санкт-Петербурге. На выставке также можно ознакомиться с сокровищами скифского ювелирного искусства, обнаруженными в царских курганах Солоха, Келермес, Частые курганы, Чертомлык и Куль-Оба - из собраний российских музеев. Столь великолепные объекты из памятников времени железного века Запада и Востока Европы никогда прежде не демонстрировались в рамках одной выставки.
Особенность выставки заключается также в том, что в ней вместе представлены археологические комплексы Берлинского Музея доисторического периода и ранней истории, разделенные после 1945 года. Примером может служить сюжет, связанный с раскопанным в середине XIX века под Бессерингеном в Сааре комплексом раннекельтского княжеского погребения. Обнаруженные в нем бронзовые украшения двухколесной боевой колесницы находятся в Берлине, бронзовый кувшин с клювовидным носиком, произведенный в этрусской мастерской и положенный в могилу князя, попал после 1945 года в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, а золотая гривна из того же погребения была направлена в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве. Этот факт иллюстрирует, насколько абсурдным для самой коллекции и науки в целом могло быть порою деление одного и того же археологического комплекса как последствие Второй мировой войны. Но одновременно с этим еще очевидней необходимость немецко-российского диалога и связанного с ним музейного сотрудничества, способствующих возвращению после 80 лет забвения столь значимых объектов в научный оборот и в сознание широких кругов общественности.