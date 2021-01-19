Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно

Медики, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, смогут раньше выйти на пенсию. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Месяц работы с коронавирусными пациентами сейчас приравнивается к трем, поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей", - цитирует спикера НСН.

На региональном уровне действует программа, которая позволяет данной категории медицинских работников приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.

Ранее сообщалось о том, что россияне старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях. Такую рассылку с этого года начнет Пенсионный фонд России. Как пояснили в ведомстве, уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года. Рубеж в 45 лет выбран временной точкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень будущих выплат.