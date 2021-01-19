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19.01.2021 18:55
Рубрика: Спорт

Евгения Медведева: Даже когда все болит, заставляю себя идти на тренировку

Текст: Анна Козина
Двукратная медалистка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая так ни разу и не выступила на официальных турнирах в этом сезоне, продолжает восстанавливаться после травмы спины и пневмонии.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Медведева прыгнула тройной сальхов в показательном номере на ЧР

Фигуристка, вернувшаяся в группу Этери Тутберидзе, рассказала, как ей удается сохранять мотивацию, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться.

- Мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию, - приводит слова Медведевой Olympic Channel. - Я не очень люблю это выражение "сохранять мотивацию", но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где, ты знаешь, все опять будет болеть. Но я стараюсь. И это все, что я могу сейчас сказать. Все меняется очень быстро.

Очень хорошим стимулом служит и любовь преданных болельщиков.

Евгения Медведева: Мои фанаты - то единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед. После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать. Но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала. Я просто люблю фигурное катание, я люблю те эмоции, которые оно мне дарит, люблю видеть счастливые лица на трибунах. Я люблю реакцию публики. Это так круто слышать, как люди аплодируют и что-то кричат после моих выступлений. Я люблю это чувство, когда публика приветствует тебя на льду.

Евгения пока не думает о завершении карьеры, надеется показать программы, которые были подготовлены к этому сезону - "Маскарад" и "Алегрия". Тем более что и костюмы готовы. Женя собирается бороться.

- Я хочу, чтобы людям и зрителям запомнилось, что я всегда боролась и преодолевала все трудности с улыбкой на лице, и никогда не опускала руки, - подчеркнула фигуристка. - Так случилось, что на моем пути было много препятствий, и хотелось, чтобы люди помнили, что я проходила через эти препятствия с высоко поднятой головой.

Спорт Фигурное катание

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