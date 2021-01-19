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19.01.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Аксель легче тулупа

Туктамышева набирает форму к февральским турнирам
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева подтвердила свое участие в командном турнире, который Федерация фигурного катания на коньках России планирует организовать в начале февраля, а также в финале Кубка России, перенесенном из Великого Новгорода в Москву.

Формат новых командных соревнований пока неясен, но у спортсменки в любом случае огромная мотивация выступать. В ноябре Туктамышева набрала отличную форму, что позволило ей впервые в карьере выиграть московский этап Гран-при. Но потом Лиза переболела коронавирусом и растеряла былые кондиции. Так что на чемпионате России, прошедшем в декабре в Челябинске, она заняла только седьмое место.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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- Форма у меня сейчас еще не самая лучшая. Я продолжаю восстанавливаться, но постараюсь прийти в боевую форму к командному турниру и финалу Кубка России, - сказала Туктамышева в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме". - Дело движется, все идет своим чередом.

Тем более на каток вернулся тренер Алексей Мишин, которого тоже зацепил COVID. Туктамышевой нужно оттачивать тройной аксель, который подвел ее на ЧР. Ведь только с элементами ультра-си можно хоть как-то конкурировать с Анной Щербаковой, Камилой Валиевой и Александрой Трусовой, свободно прыгающими четверные. Успешные попытки исполнить "квад" на тренировках были и у Туктамышевой. Но на соревнованиях в 2019-м случилось падение.

- Точно не могу сказать, когда покажу четверной прыжок, - отметила фигуристка. - Необходимо понимать, что нужно не только выполнить четверной, но и собрать всю оставшуюся программу после него. И в этом заключается самая большая проблема. Чтобы скрутить более сложный прыжок, чем тройной аксель, тратишь больше эмоциональных и физических сил. Хотя для некоторых четверные легче. Может, если бы я "квад" уже лет пять прыгала, как тройной аксель, то и для меня четверной тулуп был легче. Не знаю и, видимо, никогда не узнаю.

Спорт Фигурное катание

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