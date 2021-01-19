Генпрокуратура: Захарченко получил от теневых банкиров 1,4 млрд рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о взятках бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, бывший руководитель управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Его соучастника Валерия Маркелова обвиняют в даче взятки в составе организованной группы в особо крупном размере. Еще двум фигурантам дела Виктору Белевцову и Василию Критининю, вменяется посредничество во взяточничестве.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в надзорном ведомстве, расследованием установлено, что Захарченко в 2007 - 2016 годах систематически получал взятки от организованной группы в составе Маркелова, Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Все они контролировали множество фирм, которые не вели реальной предпринимательской деятельности - через них проводились незаконные банковские операции.

По данным следствия, Захарченко в свою очередь оказывал им общее покровительство и прикрытие от правоохранительных и контролирующих органов. Для содействия в совершении преступлений сотрудник МВД привлек своих знакомых - адвоката Белевцова и Критинина.

Как отметили в Генпрокуратуре, всего за время "покровительства" Дмитрий Захарченко получил от теневых банкиров взяток на 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в 2015 году один из предпринимателей дал ему взятку в виде оплаты проживания в Сочи в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА". Эти номера стоили 844 тысяч рублей.

По данным надзорного ведомства, Ушерович, Станкевич и Моторин от следствия скрылись, в связи с чем объявлены в розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование в отношении данных лиц продолжается.