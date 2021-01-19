Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2"

Берлин сожалеет о решении США наложить санкции на российское судно, участвующее в "Северном потоке-2", отмечает Reuters. Соединенные Штаты сообщили Германии, что они планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладочного судна Fortuna, которое занимается строительством газопровода. "Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление", - сказал представитель министерства экономики в Берлине.

Немецкая ежедневная деловая газета Handelsblatt ранее сообщала, что санкции США вступят в силу во вторник, 19 января, как часть закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). В нем говорится, что санкции будут наложены на российское трубоукладочное судно Fortuna и его владельца - компанию КВТ-РУС.

Германия и европейские союзники обвиняют Вашингтон в использовании недавно введенного режима санкций CAATSA для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику. Согласно данным портала отслеживания судов Refinitiv, Fortuna все еще стоит на якоре в Балтийском море недалеко от Ростока в Северной Германии. Представитель правительства ранее сообщил журналистам, что мнение Берлина о газопроводе осталось неизменным, а именно то, что "Северный поток-2" является проектом частного сектора. Газета процитировала представителя проекта, заявившего, что Европейский союз и правительства соответствующих стран должны защищать компании от любых санкций.

"Северный поток-2", предназначенный для удвоения пропускной способности существующего подводного газопровода "Северный поток", стал предметом разногласий между Москвой и Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты стремятся уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей. Группа компаний, ведущая прокладку трубопровода, приостановила работы в декабре 2019 года из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона, хотя проект почти завершен.

Представитель посольства США в Берлине сообщил Handelsblatt, что Вашингтон продолжит предпринимать "все необходимые и надлежащие шаги", чтобы помешать "Северному потоку-2". Избранный президент США Джо Байден в прошлом выступал против проекта, но неясно, сможет ли он пойти на компромисс по этому вопросу после вступления в должность в 20 января 2021 года.