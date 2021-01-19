Выявлено положительное влияние глюкозы на продолжительность жизни

Исследователи из Токийского столичного университета выяснили, что у плодовых мушек с генетическими модификациями, повышающими усвоение глюкозы, увеличивается продолжительность жизни и функции опорно-двигательного аппарата. Эффект увеличился, когда мух посадили на диету. Об этом сообщает phys.org.

Потребление глюкозы очень важно для мозга как мух, так и других живых существ, включая человека. Мозг потребляет 20 процентов кислорода и 25 процентов глюкозы. Мозг использует глюкозу для производства аденозинтрифосфата (АТФ) - энергетического "курьера" организма. Ученые подтвердили, что клетки мозга старых мух, как правило, имеют более низкий уровень АТФ и более низкое потребление глюкозы. Увеличив количество белка, способного доставлять глюкозу, они зафиксировали увеличение количества АТФ в клетках и общее увеличение продолжительности жизни мух.

В исследовании также отмечается положительный эффект диетического питания на долголетие для многих видов животных.