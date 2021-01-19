В 2020/21 годах проходит Год Германии в России. Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на его программу: часть мероприятий пришлось перенести, другую - перевести в онлайн-формат. Но это не влияет на смысл и содержание двусторонних контактов - они по-прежнему отражают взаимное уважение и интерес стран друг к другу.

Об особенностях мероприятий на разных площадках и их многообразии "РГ" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в России Геза Андреас фон Гайр.

Уважаемый господин посол, Год Германии в России-2020/21 стартовал в конце сентября. Как бы вы его охарактеризовали?

Геза Андреас фон Гайр: Год Германии в России является со многих точек зрения особым проектом. Во-первых, по своему масштабу: в 2020 и 2021 годах Германия будет представлена российской публике во всей своей многогранности: как современная и открытая миру страна, прочно укорененная в европейских структурах. В том числе со своими интенсивными, складывавшимися веками взаимоотношениями с Россией. Год Германии отражает множество аспектов и граней - искусство и культуру, язык и образование, науку и исследовательскую деятельность, экономику и технологии, туризм, экологию и защиту климата, возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие, спорт. При этом мы стремимся показать Германию такой, какая она есть на самом деле, со всем многообразием нашей культуры, многообразием мнений и дискуссий. Мы хотим пробудить интерес к Германии.

Во-вторых, этот Год Германии является особенным, так как он проводится большим количеством партнеров: федеральным правительством, федеральными землями, германскими культурными и научными организациями, экономическими ассоциациями и компаниями, фондами и объединениями. И, конечно, многочисленными энтузиастами из всех сфер общественной жизни, которым небезразличны германо-российские отношения. Посольство и наши генеральные консульства в России, Немецкий культурный центр им. Гете и Германо-Российская внешнеторговая палата координируют эту инициативу. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер взял под свой патронат всю программу Года Германии.

И, наконец, еще одна особенность заключается в том, что он ориентирован не на какую-то одну узкую целевую группу. Он обращен ко всем людям в России и проходит по всей стране, в том числе и за пределами мегаполисов. Мероприятия проводятся на всей территории России - от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Краснодара. И, конечно, прежде всего в виртуальном пространстве, где присутствует огромное количество людей.

Год Германии призван не только пробудить интерес людей к нашей стране, но и укрепить связи между людьми, создать новые контакты. В фокусе Года Германии - люди, что вполне отчетливо демонстрирует и логотип инициативы.

Период проведения Года Германии, конечно, особенный - в разгар пандемии и на фоне напряженных политических отношений...

Геза Андреас фон Гайр: Абсолютно верно, момент действительно особенный. Когда мы несколько лет назад начали планировать этот Год, мы не могли предвидеть ни пандемию коронавируса, ни то, как будут развиваться политические отношения. Оба этих аспекта отразились и на Годе Германии. Прежде всего - пандемия. Она потребовала от нас проявить максимум гибкости. Пришлось многое перенести на другой срок, в другое место, реорганизовать, провести в цифровом или гибридном формате.

Меня очень порадовало, что нам, несмотря на это, удалось донести идею Года до многих людей. Интерес к нему велик, в том числе и к событиям, проходящим сейчас в цифровых форматах. За это я благодарен многим, кто нас активно поддерживает в Германии и в России. Хорошо также, что Год Германии проходит, несмотря на многие политические решения. Это правильно и важно, ведь мы, проводя Год Германии, стремимся строить мосты и соединять людей. Как раз в сложные времена мы должны способствовать развитию обмена, диалога и сотрудничества. Момент выбран правильно и потому, что на глобальном уровне мы столкнулись с серьезными проблемами, которые так или иначе можем одолеть только совместно. Границы не могут сдержать пандемию или изменение климата. Проводя Год Германии, мы стремимся добиться убежденного понимания того, что мы, немцы и русские, должны действовать вместе, чтобы добиться успеха.

Как после нескольких месяцев, прошедших с начала Года Германии, вы оцениваете его промежуточные результаты? Оправдались ли к настоящему моменту ваши ожидания?

Геза Андреас фон Гайр: Да, я доволен. Многие проекты удалось реализовать, в том числе и один из самых главных для нас: открытие крупной германо-российской выставки "Железный век. Европа без границ" в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. То же самое касается музыкального фестиваля "Be@thoven" в Екатеринбурге, Фестиваля немецкого языка и культуры в Казани, Недели профессионального образования на Урале и германо-российского Медиафорума в Саратове. Прямой эфир в интернете или конкурсы в социальных сетях позволили нам охватить широкую публику. По тендеру на проведение проектов в рамках Года Германии мы получили более 1000 предложений! То, что в настоящее время осуществить не представляется возможным, мы попытаемся реализовать до конца 2021 года. И в отношении этого я настроен весьма оптимистично!

А какие события, запланированные в рамках Года Германии на 2021 год, особенно интересны вам лично?

Геза Андреас фон Гайр: Как любитель искусства, я с большим интересом жду две крупные художественные выставки в Третьяковской галерее. "Романтизм. Мечты о свободе" объединяет произведения немецкого и русского романтизма - при этом становятся очевидными удивительные параллели. На выставке Diversity United встречаются 90 представителей современного искусства из 35 европейских стран, среди которых есть как художники с мировым именем, так и дебютанты. Я считаю этот общеевропейский подход интересным и в высшей степени актуальным. Но важны не только наши крупные проекты. Год Германии складывается из множества мелких мероприятий.

Если говорить о моем личном опыте, то уже неделя открытия фестиваля ознаменовалась множеством сюрпризов, в том числе открыв для меня простые идеи с грандиозным эффектом. Так что я с любопытством жду новых неожиданностей. Многообразие проектов, несомненно, принесет много нового, обогатит нас новыми знаниями и впечатлениями.

Каких долгосрочных результатов вы ждете от Года Германии?

Геза Андреас фон Гайр: Каждый проект в отдельности призван объединять немцев и русских, пробуждать интерес и любопытство в отношении Германии и того, что она может предложить. То же самое касается и интереса к России и ее людям. Конечно, я надеюсь, что это только первый шаг, за которым последуют другие - в виде поездок, сотрудничества, изучения языка партнера или профессионального образования - в общем, много положительных, перспективных импульсов для взаимодействия. Это будет полезно для германо-российских взаимоотношений в целом, что, кстати, продемонстрировал и Год русской культуры в Германии, в рамках которого также прошло множество мероприятий.

Досье

1962 - родился в Мюнхене

1991 - поступление на дипломатическую службу

1993 - политический департамент Федерального МИД

1994 - посольство Германии в Марокко

1997 - генеральный директорат по внешним связям Европейской Комиссии (Брюссель)

2000 - департамент по делам Европы Федерального МИД

2001 - рабочая группа по вопросам внешней политики, Германский бундестаг, фракция ХДС/ХСС

2006 - начальник отдела в Департаменте внешней политики и политики безопасности Ведомства Федерального канцлера

2010 - вице-президент ФРС Германии

2014 - начальник политического департамента Федерального министерства обороны

2019 (с сентября) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в РФ